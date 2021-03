Azimut, nel 2020 utile netto a 382 mln. Dividendo di 1 euro

Il cda di Azimut ha reso noto i risultati del gruppo relativi all’esercizio 2020. Secondo quanto precisato nella nota della società il totale delle masse gestite a fine dicembre 2020 si attesta a € 46,8 miliardi; il dato comprensivo del risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato arriva a € 60,4 miliardi.

Alla fine febbraio 2021 le masse totali hanno raggiunto il record di € 69,9 miliardi. In poco più di due anni (dal 2019), i clienti del Gruppo hanno beneficiato di una performance media netta ponderata del +14%.

La raccolta netta del 2020 è stata di € 4,5 miliardi. Il business estero, inclusa l’acquisizione di Sanctuary (Usa) completata a febbraio 2021, oggi rappresenta il 34% del patrimonio complessivo. La contribuzione all’Ebitda di gruppo del business estero raggiunge nel 2020 ca. € 59 mn, mentre le commissioni nette si attestano a 147 milioni di euro.

“Archiviamo il 2020 con un utile netto di 382 milioni di euro segnando un nuovo record storico e con la soddisfazione di aver mantenuto le attese dei nostri clienti, ai quali abbiamo offerto un rendimento medio ponderato netto negli ultimi due anni di +14%, e dei nostri azionisti, i quali sono stati tra i pochi nell’anno passato a beneficiare di un dividendo e per i quali proporremo quest’anno in assemblea una analoga remunerazione di 1 euro per azione. Questi risultati riflettono il valore delle scelte strategiche che abbiamo compiuto nel tempo e grazie alle quali oggi siamo l’unico operatore di matrice italiana che tramite una presenza internazionale distribuita su 17 paesi del mondo opera sui mercati finanziari in tempo reale 24h su 24.

Siamo inoltre il primo player del mercato domestico ad aver avviato una importante diversificazione su nuove asset class, quali quelle alternative legate all’economia reale, dove abbiamo già raggiunto 2,2 miliardi di euro di masse dai 600 milioni dello scorso anno. Un percorso che negli ultimi dieci anni ci ha permesso di quadruplicare l’utile netto, dai 94 milioni di euro del 2010 ai 382 milioni di euro di oggi, e il patrimonio totale gestito, cresciuto da 16 a quasi 70 miliardi di euro ad oggi, e che guiderà la crescita del Gruppo anche nei prossimi anni” ha chiarito Pietro Giuliani, presidente del Gruppo.

Secondo la nota della società l’attività di reclutamento in Italia di consulenti finanziari e private banker nel 2020 è stata positiva: il Gruppo e le sue divisioni italiane hanno registrato 94 nuovi ingressi, portando il totale delle reti del Gruppo Azimut a fine dicembre a 1.791 unità.

Il cdA ha poi deliberato di proporre all’assemblea dei soci, la cui convocazione è prevista per il 29 aprile 2021, la distribuzione di un dividendo di 1 euro per azione al lordo delle ritenute di legge (pari ad un dividend yield del 5,1% ai prezzi attuali). Il dividendo sarà pagato interamente per cassa. La data di pagamento del dividendo è prevista per il 26 maggio 2021, con stacco cedola il 24 maggio 2021 e record date 25 maggio 2021.

L’utile netto della sola capogruppo Azimut Holding SpA è pari nel 2020 a € 288.5 milioni, in aumento rispetto ai € 209.1 milioni registrati nel 2019.

La Posizione Finanziaria Netta consolidata a fine dicembre risultava positiva per € 30,5 milioni, in miglioramento rispetto ai € -83,8 milioni del 30 giugno 2020. Nel 2020 sono state fatte acquisizioni e investimenti per ca. € 168 milioni, sono state acquistate azione proprie per € 45 milioni e sono stati erogati dividendi ordinari per ca. € 138 milioni in cash.

La PFN a fine dicembre include anche versamenti per ca. € 69 milioni per acconti d’imposta, bollo virtuale e riserve matematiche.