Azimut, al via la serie di eventi “Italian Collection” per la clientela top

Lunedì 30 giugno, a Firenze, ha preso il via “Italian Collection” il nuovo ciclo di eventi esclusivi promosso da Azimut e dedicato ai propri top client e prospect strategici, tra cui numerosi imprenditori. Un’occasione per raccontare l’evoluzione più recente del Gruppo milanese, attivo in 20 Paesi, con oltre 110 miliardi di euro in masse totali in gestione e una presenza integrata nell’asset management, sia nei mercati pubblici sia privati, e nel wealth management oltre a rafforzate competenze di corporate e investment banking.

All’evento sono intervenuti il presidente Pietro Giuliani (nella foto) il ceo Giorgio Medda, Matteo D’Ettorre, amministratore e strategic director di Azimut Capital Management, e Marco Belletti, ceo di Azimut Libera Impresa sgr. Tra i temi, il rafforzamento dell’offerta per famiglie e imprese e le nuove opportunità d’investimento in un contesto macroeconomico complesso, con un focus sui private markets, ambito in cui il Gruppo è leader in Italia.

“Italian Collection” è anche l’occasione per ricordare le partnership del Gruppo con alcune eccellenze italiane conosciute in tutto il mondo – come quella con Ferrari, tramite il fondo Azimut Automobile Heritage Enhancement, il primo fondo evergreen al mondo dedicato alle auto storiche, ed il recente accordo di collaborazione con Eni Next, nell’ambito del quale Azimut lancerà un nuovo fondo ELTIF di venture capital per cui si avvarrà anche della consulenza e delle competenze di Eni Next sugli sviluppi tecnologici nel settore energetico – a conferma della vocazione di Azimut a posizionarsi come partner di riferimento per investimenti innovativi a livello globale.