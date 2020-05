Azimut: ad aprile raccolta netta positiva per € 233 milioni

Raccolta netta positiva per il gruppo Azimut nel mese di aprile che registra 233 milioni di euro di flussi netti in entrata, per un totale da inizio anno di 1,2 miliardi.

Nel dettaglio la raccolta del Gestito e Advisory netto ammonta a 84,7 milioni di euro, per toccare da inizio anno 319,7 milioni di euro.

Per la rete di consulenti finanziari milanese il totale delle masse, comprensive del risparmio amministrato, si attesta a fine aprile a 53,6 miliardi di euro, di cui 41,4 miliardi fanno riferimento al risparmio gestito.

Pietro Giuliani, presidente del Gruppo italiano indipendente operante nel settore della consulenza finanziaria e del risparmio gestito ha chiarito:

“Siamo coinvolti in una crisi sanitaria dalle pesanti ripercussioni economiche e finanziarie di fronte alla quale tutto il Gruppo si è mobilitato intervenendo direttamente fin dagli inizi per garantire il sostegno agli ospedali e alle strutture sanitarie più colpite e allo stesso modo per assistere la clientela, intraprendendo rapidamente tutte le azioni necessarie per assicurare la continuità dei servizi e guidare i clienti verso quelle soluzioni che in un’ottica di medio lungo termine possano cogliere le migliori opportunità di investimento.

Soprattutto in Italia la rete dei consulenti finanziari ha saputo affrontare con determinazione il complesso contesto di aprile contribuendo per quasi la totalità dei flussi del mese, riprendendo il trend positivo registrato da inizio anno.”