Azimut: a gennaio raccolta netta di 696 milioni di euro

Nel mese di gennaio 2025 i consulenti finanziari del Gruppo Azimut hanno registrato una raccolta netta di 696 milioni di euro, di cui 538 milioni (77%) sono stati indirizzati verso soluzioni gestite.

Così rende noto il gruppo guidato da Gabriele Blei, secondo cui il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine gennaio ad un nuovo massimo record, a 109,8 miliardi di euro, di cui 71,9 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

“Con una raccolta netta di circa 700 milioni a gennaio, iniziamo l’anno con slancio, confermando la fiducia degli investitori nelle nostre soluzioni gestite attivamente, che hanno attratto il 77% dei nuovi flussi.

La forte crescita in tutti i 18 Paesi in cui operiamo ha portato le massi totali a quasi € 110 miliardi, raggiungendo un nuovo massimo storico. Questo risultato riflette la nostra costante attenzione all’innovazione, alla diversificazione geografica e alla gestione attiva come elementi distintivi della nostra strategia. In un contesto di mercato in continua evoluzione, il nostro impegno resta fermo nel fornire ai nostri clienti soluzioni d’investimento di alta qualità nei mercati pubblici e privati.”

Azimut prepara il lancio della fintech bank

Dopo la raccolta record del 2024, pari a 18 miliardi di euro grazie al forte contributo delle attività internazionali, il Gruppo milanese attivo nel risparmio gestito stima per il nuovo anno una raccolta netta di 10 miliardi di euro e un utile netto di almeno 400 milioni di euro ma fino che potrebbe salire fino a 1,250 miliardi, tenendo conto degli sviluppi legati alla nuova wealth fintech bank TNB del gruppo.

La nuova realtà digitale sarà dotata anche di una rete di consulenti finanziari in arrivo dallo spin off della metà della rete Azimut in Italia ed è entrata in una fase di esclusiva con FSI per una sua valorizzazione prima del debutto operativo previsto entro la fine del 2025.