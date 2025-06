AXA MPS lancia Private Choice Plus: nuova polizza multiramo per un investimento su misura

AXA MPS Assicurazioni Vita presenta Private Choice Plus, innovativa polizza multiramo a premio unico e vita intera, dedicata principalmente al target di clientela che cerca il giusto mix tra tutela del capitale e performance, cogliendo al meglio le opportunità dei mercati finanziari.

Le caratteristiche della polizza di AXA MPS

Flessibilità, protezione e performance: il nuovo prodotto combina gestione separata e fondi per rispondere alle diverse esigenze degli investitori. Alla base dell’offerta, un paniere di ben 58 fondi esterni (OICR), 5 fondi interni gestiti direttamente dalla Compagnia e la Gestione Separata a “fondo utili” MPV Plus, con la garanzia di liquidazione dei premi netti in essa investiti in caso di decesso oppure in caso di richiesta di riscatto totale effettuata entro i 3 mesi successivi al 5° o 10° anno.

Le nuove esigenze dei clienti

“Con Private Choice Plus facciamo un concreto passo in avanti per rispondere alle esigenze di chi sceglie di investire in maniera dinamica, personalizzata e flessibile, cercando, in un solo prodotto, il giusto equilibrio tra opportunità di performance e tutela del capitale – afferma Andrea Veltri, Chief Life & Savings Officer di AXA Italia – Alla base dell’offerta, una formula incentrata sull’innovazione, grazie all’introduzione del nuovo meccanismo di ribilanciamento e all’ampia gamma di fondi esterni disponibili, per offrire risposte cucite sui diversi stili di investimento. In linea con gli impegni strategici di AXA, infine, l’attenzione al futuro su sostenibilità ambientale e sociale”.

I profili degli investitori

Quattro i profili tra cui scegliere, che si adattano ai diversi stili di investimento: dai profili “Base” e “Conversion” con la possibilità di investire fino all’85% nella gestione separata, al profilo “Libero” fino al 70%. Adattandosi al meglio al profilo di ogni investitore.

Dalla polizza ai mercati

Nella nuova offerta finanziaria di tipo multiramo è previsto il profilo “Rebalance” caratterizzato dal meccanismo di ribilanciamento automatico che ha l’obiettivo di accompagnare gradualmente il cliente sui mercati finanziari. Tale meccanismo combina al meglio le due anime dell’offerta multiramo: la componente conservativa rappresentata dalla Gestione Separata MPV PLUS e il motore di performance e crescita rappresentato dai fondi di investimento interni ed esterni messi a disposizione.

In fase di sottoscrizione del profilo “Rebalance”, il cliente sceglierà il piano di ribilanciamento tra Gestione Separata e componente Unit Linked più adatto alle sue esigenze, partendo da un investimento inziale del 100% nella Gestione Separata attraverso un meccanismo di switch automatici programmati.

La durata dell’investimento

Il cliente, per il profilo “Rebalance”, ha l’opportunità di definire la durata (5 o 10 anni) del piano di ribilanciamento, la frequenza degli switch automatici (trimestrale, semestrale, o annuale) e scegliere l’obiettivo finale di asset allocation dei premi netti, da un minimo del 30% a un massimo del 50% nei Fondi Unit Linked (scegliendo fino a 5 fondi interni/esterni tra quelli a disposizione).

Il prodotto guarda infine a chi desidera orientare le proprie scelte finanziarie sui temi di sostenibilità ambientale e sociale, grazie ai sottostanti ESG, presenti sia nei fondi che nella Gestione Separata. Private Choice Plus è attualmente disponibile in Banca Monte dei Paschi di Siena e lo sarà prossimamente anche in Banca Widiba.