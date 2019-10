Auto: in Italia solo lo 0,66% è elettrico o ibrido. Lombardia in testa

A dicembre 2018 le autovetture elettriche e ibride immatricolate in Italia erano appena poco più di 256.000 unità, vale a dire lo 0,66% del totale parco auto circolante.

Così un’analisi di Facile.it sui dati Aci secondo cui sommando queste alle elettriche e ibride si arriva, complessivamente, a 3,6 milioni di veicoli green ovvero il 9,3% del totale parco auto circolante.

L’analisi di Facile.it rivela che in merito ai soli modelli elettrici e ibridi, la diffusione nella Penisola sta registrando percentuali di crescita a tre cifre: dal 2015 al 2018 sono cresciute del 130%. Tra le regioni in testa per quanto riguarda la diffusione, troviamo la Lombardia dove a dicembre 2018 si contavano più di 73mila veicoli pari all’1,20% del totale.

A seguire il Trentino Alto Adige (1,12%), Emilia Romagna 81,.03%), Veneto (0,92%) e Lazio (0,90%). All’ultimo posto si trova la Campania (0,13% di auto elettriche sul totale veicoli della regione), seguita dalla Basilicata (0,14%) e dalla Calabria (0,16%).

Certo che, sottolinea l’analisi di Facile.it, la diffusione dei veicoli green è strettamente legata allo sviluppo di una rete di punti di ricarica.

Gli automobilisti residenti nel Nord Est e nel Centro Italia risultano essere i più sensibili alle tematiche della mobilità sostenibile visto che nelle due aree, rispettivamente, il 12,50% e l’11% dei veicoli è alimentano a GPL, metano, elettrico o ibrido. Sotto la media nazionale, invece, i valori delle altre aree: al Sud la percentuale è pari all’8,6%, nel Nord Ovest all’8,1%, mentre sulle Isole il dato crolla al 4%.

A livello di regioni, la più virtuosa è la regione delle Marche dove quasi 200.000 veicoli, vale a dire un’auto su 5 (19,4%), sono alimentati a Gpl, metano, elettricità o con sistema ibrido.

Al secondo posto si posiziona l’Emilia-Romagna, con una percentuale pari al 19% del totale mezzi in circolazione nella regione; terza l’Umbria che, con il 13,9%, conquista il gradino più basso del podio. Gli automobilisti meno virtuosi d’Italia sono quelli residenti in Valle d’Aosta, regione dove solo il 2,3% delle auto ha un’alimentazione diversa da diesel e benzina. Seguono gli automobilisti della Sardegna, (2,8%) e della Calabria, che raggiunge il 3,6%.