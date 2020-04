Assoreti: confermato Molesini presidente per il triennio 2020-2023

Riconfermati per il triennio 2020-2023 tutti i membri in scadenza del Consiglio di Amministrazione di Assoreti, l’associazione che raggruppa le principali reti di consulenti finanziari, ai quali si aggiunge Stefano Pilastri in rappresentanza del Gruppo Credito Emiliano.

Nell’assemblea ordinaria tenutasi oggi, si è poi provveduto al rinnovo degli Organi Sociali giunti a fine mandato. Il Cda risulta così composto: Mario Cincotto; Dario Di Muro; Massimo Doris; Alessandro Foti; Paolo Martini; Paolo Molesini; Gian Maria Mossa; Paola Pietrafesa; Stefano Pilastri. Confermato anche il Revisore Unico, Ferdinando Rebecchi; Revisore supplente Luca Romano.

Con riguardo al Giurì d’Onore, anch’esso in scadenza e tenuto ad assicurare il rispetto delle norme dettate dal Codice di comportamento da parte delle Associate, l’Assemblea ha confermato gli illustri Membri, i quali hanno manifestato l’unanime disponibilità a proseguire nell’incarico.

Il Giurì d’Onore è composto da: Guido Alpa; Carlo Angelici; Filippo Annunziata; Diego Corapi; Renzo Costi; Roberto Cusmai; Andrea Galante; Giovanni Iudica; Raffaele Lener; Piergaetano Marchetti; Marco Onado; Renzo Ristuccia.

Successivamente all’Assemblea, si è tenuta la riunione del rinnovato Consiglio di Amministrazione per nominare il Presidente e i tre Vice Presidenti. Alla Presidenza dell’Associazione è stato confermato Paolo Molesini; la Vice Presidenza vede la conferma di Massimo Doris e di Alessandro Foti, e la nomina di Gian Maria Mossa.

Infine, l’Organo direttivo ha provveduto alla nomina, per il corrente esercizio, dei Membri del Comitato di Gestione, così composto: Giuseppe Baiamonte; Denis Baraviera; Marco Bernardi; Roberto Brega; Federico Gerardini; Massimo Giacomelli; Rossella Martino; Andrea Pepe; Paolo Zavatti.