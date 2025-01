Assiom Forex, il congresso annuale a Torino il 14 e 15 febbraio

Saranno i grandi temi intrecciati di politica ed economia i punti nevralgici sui quali si confronteranno i protagonisti della 31°edizione del congresso annuale di Assiom Forex.

L’appuntamento quest’anno è a Torino dove, con Intesa Sanpaolo quale main partner, venerdì 14 e sabato 15 febbraio gli operatori dei mercati finanziari si ritroveranno per momenti di dibattito sulle questioni di maggior interesse relative al settore bancario e finanziario italiano.

Il presidente Massimo Mocio, in corsa per il rinnovo del mandato (in chiusura di lavori quest’anno i soci sono chiamati a riunirsi in assemblea per la nomina del nuovo consiglio dell’Associazione che rimarrà in carica per i prossimi tre anni) aprirà il congresso nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio introducendo Chiara Scotti, vice direttrice generale e membro del direttorio di Banca d’Italia. Sarà lei, chiamata dal Governatore Fabio Panetta poco più di un anno fa a sostituire Piero Cipollone (entrato al posto di Panetta nel board della Bce), con un keynote speech molto atteso su come conciliare innovazione tecnologica e stabilità finanziaria a precedere il workshop “Intelligenza Artificiale e transizione digitale del settore finanziario”.

Gli interventi esploreranno come l’intelligenza artificiale stia trasformando il settore finanziario, migliorando l’efficienza operativa, automatizzando processi, potenziando l’analisi predittiva e personalizzando i servizi. I panelist (Maria Luisa Gota, ceo di Eurizon, Giuliano Noci, pro rettore del Politecnico di Milano, Anna Kunkl, partner di Be-Consulting e Uljan Sharka, founder e ceo di iGenius) coordinati da Andrea Prampolini (co-responsabile Commissione fintech & digitalization) dibatteranno sulle sfide e sulle opportunità collegate all’intelligenza artificiale, sottolineando l’importanza di un suo uso responsabile e consapevole.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

L’agenda di sabato 15.

“Siamo certi che il Congresso rappresenterà un’importante occasione di confronto, in un contesto segnato dall’avvio del ciclo di normalizzazione della politica monetaria, ma anche da crescenti tensioni geopolitiche e dall’urgente necessità di rilanciare una sostenibile crescita economica. Sarà per noi un grande onore ospitare, come ogni anno, il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nella mattinata di sabato 15 febbraio”, ha dichiarato Massimo Mocio, presidente di Assiom Forex.

Successivamente la tavola rotonda del pomeriggio di sabato 15, dopo il lunch di lavoro con il Governatore di Banca d’Italia, dal titolo “L’economia mondiale tra protezionismo e libero mercato” affronterà i temi legati alle crescenti spinte verso politiche economiche protezionistiche, che stanno influenzando le dinamiche globali. Protezionismo e libero mercato presentano vantaggi e svantaggi: il protezionismo difende industrie e occupazione, ma genera tensioni e aumenti dei costi; il libero mercato promuove scambi ed efficienza, ma solleva preoccupazioni legate alla occupazione ed all’eccessiva specializzazione. Il mondo cerca un nuovo equilibrio, con una globalizzazione rinnovata che ponga al centro sostenibilità, digitalizzazione e regionalizzazione delle catene del valore.

La discussione su questi temi sarà arricchita dai contributi dei panelist, che includono ceo e rappresentanti di importanti industrie italiane, economisti, ed esponenti del settore bancario e delle fondazioni filantropiche di natura privata, impegnati nel supportare la ripresa economica e il tessuto locale. Sul palco ne discuteranno Mauro Micillo, chief IMI Cib Division, Intesa Sanpaolo, Marco Gilli, presidente fondazione Compagnia di San Paolo, Angelo Camilli, presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco, Emma Marcegaglia, presidente Marcegaglia holding e Silvia Maria Rovere, presidente di Poste Italiane.