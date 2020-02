Assicurazioni vita, benefici fiscali per tipo di polizza

Il peso delle assicurazioni vita in Italia è in continua crescita anche se nel confronto europeo si evidenziano ampi spazi per un ulteriore sviluppo. È quanto evidenzia un rapporto dell’Ania dal titolo “allontAniamo i rischi rimAniamo protetti” in cui si evidenzia che nel 2018 le compagnie di assicurazione Vita in Italia gestivano un risparmio che sfiorava i 700 miliardi e questo rappresentava il 17% delle attività finanziarie delle famiglie, in rapporto al PIL si registrava un’incidenza di circa il 40% (54% nella media europea).

Se da un lato, rappresentano uno strumento di risparmio alternativo attraverso cui le famiglie investono i propri risparmi e accumulano capitale e, dall’altro, le assicurazioni sulla vita svolgono un vero e proprio ombrello di protezione nei confronti di conseguenze finanziarie avverse che possono derivare da eventi collegati con la vita umana, come l’interruzione dei flussi di reddito dovuta alla morte prematura di un membro della famiglia o la sopravvivenza al di là delle proprie possibilità finanziarie.