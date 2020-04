Assicurazioni: tutte le polizze in campo per far fronte all’emergenza coronavirus

Dalle polizze per la salute alla diaria per interruzione di attività. Sono numerose le offerte messe in campo dai big delle assicurazioni per far fronte all’emergenza COVID-19. A metterle nero su bianco ci ha pensato un’analisi di EMFgroup, che ha fotografato le principali offerte rivolte le famiglie e imprese lanciate in queste settimane dalle compagnie assicurative e dalle banche.

La ricerca riguarda circa 20 prodotti che vengono analizzati nelle loro prestazioni tecniche e di servizio.

“Le compagnie si sono mosse non solo con interventi diretti a favore degli agenti ma anche con azioni di tutela diretta dei propri clienti, spesso ampliando notevolmente le componenti di rimborso o di servizio. Il che testimonia una notevole capacità di dinamismo e risposta al mercato da parte di tutto il settore” ha commentato Marcella Frati presidente di EMFgroup.

Il protrarsi dell’attuale situazione di crisi legata all’emergenza sanitaria del Coronavirus ha visto gli interventi da parte della quasi totalità delle compagnie di assicurazione operanti in Italia in favore dei propri assicurati, sia Famiglie che Imprese, al fine di fornire un sostegno sia economico che in termini di assistenza.

Estensione delle coperture e Servizi di Assistenza alle Famiglie

In particolare per supportare i propri assicurati persone fisiche, gli interventi delle compagnie si sono rivolti principalmente nell’estensione delle coperture già previste nell’ambito delle proprie polizze, prevedendo indennità e diarie da ricovero anche per i clienti in Isolamento Domiciliare a seguito di diagnosi positiva di contagio da coronavirus.

Si riportano a titolo di esempio l’intervento operato da Intesa Sanpaolo Assicura che nell’ambito delle polizze Proteggi Salute, Prospettiva Salute e Business Gemma prevede per gli assicurati, positivi al COVID-19, o che dovessero contrarre il virus – la possibilità di fare ricorso alla diaria da ricovero non soltanto in caso di degenza in ospedale, ma anche durante l’isolamento domiciliare (quarantena), senza applicazione di franchigie e carenze.

Le compagnie si sono attivate anche per fornire in maniera ottimale i servizi di Assistenza creando call center dedicati alla gestione delle richieste degli assicurati, in questo ambito si segnala l’iniziativa di Unisalute che mette a disposizione di tutti i clienti del gruppo Unipol una Centrale Medica operativa h24 dedicata al Coronavirus, e fornendo anche consulti attraverso video chiamate, come nel caso di AXA, effettuate attraverso l’app MyAXA.

Mediolanum Assicurazioni, invece, oltre a confermare che tutte le coperture delle proprie polizze malattia garantiscono il Coronavirus, offre ai propri assicurati un servizio di consulenza medica specifico sul Coronavirus attraverso i servizi di assistenza delle Centrali Mediche operativi h 24.

Le iniziative a sostegno delle Imprese

Nell’ambito delle iniziative rilevate a sostegno dell’attività delle imprese si evidenzia, ad esempio, nell’ambito delle polizze Sara Commercio e Dimensione Commercio collocate da Sara Assicurazioni l’estensione gratuita della garanzia

“Diaria giornaliera da interruzione/sospensione di attività” corrisposta in caso di incendio o per infortunio del titolare, ai casi di interruzione totale dell’attività decisa per ordine delle Autorità (anche per solo accertamento) a seguito di contagio da COVID-19 del personale, incluso l’Assicurato e suoi familiari.

Per le imprese assicurate di Generali Italia con polizze Commercio in corso, che prevedono la diaria di interruzione d’esercizio, è stata prevista, per un periodo di tre mesi, l’estensione gratuita della copertura nel caso di chiusura totale degli esercizi commerciali operanti nei territori disposta dall’Autorità, come misura di prevenzione Covid-19. Queste iniziative saranno estese anche ai nuovi clienti e sempre in forma gratuita per tutti i contratti sottoscritti nei prossimi tre mesi.

I nuovi prodotti per target specifici

Alcune compagnie infine hanno risposto all’emergenza sanitaria in corso attraverso nuovi prodotti e l’offerta di nuove coperture rivolte a target specifici. Ad esempio UnipolSai ha lanciato #AndràTuttoBene una polizza che prevede una diaria da ricovero pari a Euro 100 al giorno e un’indennità pari a Euro 3.000 in caso di ricovero in terapia intensiva per i dipendenti delle aziende che sottoscrivono la copertura.

Nobis Assicurazioni ha pensato ad un offerta dedicata agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, protezione civile, associazioni di volontariato, e a tutti i cittadini fino a 60 anni di età.