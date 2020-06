Assicurazioni messe al tappeto dalla pandemia. Come far ripartire il settore

Durante il lockdown causato dalla pandemia, il settore assicurativo ha subito un calo rilevante, con una perdita media di capitalizzazione pari a circa il 19%3 rispetto al periodo precrisi. Nei periodi più critici (metà marzo-metà aprile) la capitalizzazione ha raggiunto punte minime fino a -40%.

E’ quanto emerso dal pre-event “Assicurare la resilienza” organizzato da Accenture, in occasione dell’Insurance Day 2020 che ha messo in evidenza impatti negativi distribuiti su tutta la value chain: la crisi ha generato in primis un rallentamento della raccolta premi sia nel segmento Vita che Danni, imputabile alla recessione economica, alle contingenti restrizioni alla mobilità e all’esercizio delle attività produttive, alle difficoltà e nuove priorità di consumatori e aziende (es. attività commerciali, hotel, compagnie aeree, ristoranti, teatri, eventi sportivi e centri congressi).

In particolare, il segmento Vita, fortemente caratterizzato da canali di vendita “personali/fisici”, ha sofferto le misure di lockdown, interrompendo in gran parte l’attività commerciale, e al tempo stesso, ha dovuto assorbire un aumento di richieste di riscatto di prodotti assicurativi da parte dei clienti, per l’aumentata esigenza di liquidità.

Nel ramo Danni il rallentamento della circolazione ha generato una minor frequenza nei sinistri per tutta la durata delle restrizioni per le linee di business connesse alla mobilità (es. trasporti, viaggi, veicoli privati e pubblici)

La volatilità dei mercati finanziari, infine, ha già generato un grosso impatto sulla gestione finanziaria, imponendo importanti svalutazioni di asset in portafoglio e, a cascata, sul risultato netto di Compagnia/Gruppo.

Per il mercato italiano al momento non sono stati sollevati timori sui livelli di solvibilità, che comunque potrebbero avere un impatto negativo con il persistere della variabilità dei mercati e dei rendimenti.

“La pandemia ha provocato un grande shock globale a livello umano, sociale ed economico e ha avuto effetti significativi su tutti i settori. Le Compagnie Assicurative si sono mosse con grande rapidità ed efficacia e hanno dimostrato di essere molto vicine ai loro clienti, alle loro community, alla rete distributiva e ai dipendenti, che sono riuscite a mettere in sicurezza. Il tutto, focalizzandosi anche sulla stabilizzazione dei ricavi” ha dichiarato Daniele Presutti, Insurance Lead Europe di Accenture, aggiungendo che “Si apre ora una fase nuova caratterizzata da una forte incertezza, che noi chiamiamo “Never Normal”: non sarà un semplice ritorno al mondo del pre-Covid19 ma, una nuova era definita da rapidi cambiamenti nelle categorie culturali, nei valori della società e nei comportamenti, in cui alle aziende viene richiesta una maggiore responsabilità sociale” .

Come superare la crisi?

Secondo Accenture, è l’innovazione a consentire di costruire quella resilienza di business e culturale necessaria per superare questo periodo ed avere successo nel prossimo futuro. Per lavorare in questa direzione, le principali iniziative strategiche da mettere in atto ora sono

la trasformazione della curva dei costi,

la Pianificazione strategica basata su scenari dinamici e

la Ri-configurazione della propria architettura di business, con attività come la semplificazione e la digitalizzazione del business, l’integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale nei processi chiave e la definizione di nuovi servizi assicurativi distribuiti in modo innovativo al mercato.

In particolare, ecco i tre principali step per far ripartire il business dopo la crisi: