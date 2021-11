Ariston scalda i motori per la quotazione a Piazza Affari

Ariston Holding, produttore di caldaie, pompe di calore e altri sistemi di riscaldamento, sbarcherà a Piazza Affari, sul mercato Euronext Milan.

L’offerta – si legge in una nota – riservata a investitori istituzionali, avrà luogo nelle prossime settimane, subordinatamente alle condizioni di mercato e consisterà in un collocamento riservato di azioni in aumento di capitale del controvalore di circa 300 milioni di euro a cui si aggiungerà la vendita di quote da parte degli attuali azionisti Merloni Holding e Amaranta, con l’obiettivo di creare un significativo flottante.

“Sono lieto di annunciare la nostra intenzione di quotare Ariston su Euronext Milan. Con oltre 90 anni di storia, il nostro gruppo si è affermato come un protagonista della sostenibilità unico nel suo genere”, ha commentato il presidente, Paolo Merloni. “Ariston ha un reach globale e una proposta distintiva di prodotti e sistemi rinnovabili e ad alta efficienza, bilanciata in modo unico tra acqua calda e riscaldamento, tra mercati più maturi ed economie emergenti, tra prodotti, sistemi e servizi; caratterizzata da crescita sia organica che inorganica”, ha aggiunto. La società del gruppo Merloni ad oggi conta oltre 7.400 dipendenti, uffici di rappresentanza in 42 Paesi, 23 siti produttivi e 25 centri di ricerca & sviluppo in 4 continenti.

Ariston: gli obiettivi dell’Ipo