L’ESG sta diventando un vero e proprio marchio di fabbrica per Arca Fondi sgr, che quest’anno spegne 40 candeline e vuole rimarcare ancor più la propria identità sul mercato. Dopo un 2022 in cui la società è stata insignita di ben 5 premi sui 5 più prestigiosi relativamente alla sostenibilità in ambito finanziario, arriva l’annuncio di un nuovo fondo dedicato agli investimenti nelle imprese più redditive e più attente alle tematiche sociali: Arca Social Leaders 30. La presentazione del nuovo prodotto è avvenuta ieri in una conferenza stampa tenutasi nella sede milanese del gruppo.

Le caratteristiche del fondo

Arca Social Leaders 30 è un fondo bilanciato obbligazionario globale che investe almeno il 60% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e nella misura massima del 40% in strumenti di natura azionaria. È una soluzione adatta ad investitori che mirano ad una crescita del capitale nel medio/lungo periodo tramite un investimento diversificato e sostenibile. Arca Social Leaders 30 privilegia gli investimenti in azioni ed obbligazioni di emittenti societari che presentino caratteristiche distintive nell’ambito Sociale (che afferiscono alla “S” dell’acronimo ESG), offrendo nel contempo le migliori caratteristiche in quanto a profilo di rischio-rendimento.

L’attenzione al sociale

Il fondo Arca Social Leaders 30 adotta un rigoroso processo di investimento, volto ad individuare le migliori opportunità di crescita del capitale, che si integra con un approccio ESG che mira a valorizzare 4 tematiche sociali: condizioni di lavoro eque, pari opportunità, formazione ed educazione del personale e, infine, sanità e sicurezza sul lavoro. La definizione della strategia ESG è stata realizzata con la collaborazione di PlusValue, società di consulenza strategica operante in ambito europeo che si pone lo scopo di guidare attori pubblici e privati verso l’adozione di modelli di crescita sostenibili. L’obiettivo del framework ESG sviluppato da Arca e PlusValue è l’identificazione di un universo investibile che includa solo gli emittenti più attenti ai temi sociali.

Il green nel DNA di Arca Fondi

L’attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di governance rappresenta un elemento essenziale del DNA di ARCA Fondi. Nata nel 1983 come società consortile di 12 Banche Popolari, strettamente legate ai territori di appartenenza, la SGR ha operato fin da subito nel segno dell’innovazione e della trasparenza per offrire ai propri clienti una gamma prodotti completa e di elevata qualità in grado di cogliere le migliori opportunità di investimento. Tra le tappe principali della storia di Arca Fondi il lancio dei primi OICR nel 1984, l’ingresso nel mondo della previdenza con il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza nel 1998 e l’introduzione dei Fondi target date nel 2009. Arca Fondi è stata, inoltre, tra le prime SGR a sostenere l’economia reale e il sistema Italia lanciando nel 2015 Arca Economia Reale Equity Italia, che nel 2017 è poi confluito nel segmento dei PIR. Negli ultimi 40 anni, l’attenzione ai bisogni della clientela, la professionalità e la capacità di anticipare le tendenze hanno consentito ad Arca di crescere e consolidare i legami di fiducia con tutti gli stakeholders. Arca Fondi è oggi tra le più longeve Società di Gestione del Risparmio italiana, un leader proiettato verso il futuro, con dei valori fortemente radicati nel suo passato. Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi sgr, ha affermato: