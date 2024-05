Apple lancia buy-back da record, mentre iPhone trascina in basso i conti

L’iPhone continua a spingere i bassi ricavi e utili di Apple. È quanto emerge dai risultati del secondo trimestre fiscale, quelli del periodo gennaio – marzo, che hanno evidenziato una doppia flessione dei ricavi e degli utili. Unica consolazione: la performance, per quanto debole, è risultata superiore alle attese del mercato.

Altro punto a favore degli investitori: la società di Cupertino ha lanciato un buy-back, ovvero un’operazione di riacquisto di azioni proprie, pari a 110 miliardi di dollari, con un aumento del 22% rispetto ai 90 miliardi di dollari dello scorso anno. Si tratta del più grande riacquisto di azioni della storia dell’azienda, superiore ai precedenti riacquisti, secondo i dati di Birinyi Associates. Operazione che ha spinto le azioni del gruppo, nel dopo mercato, in rialzo fino a +7% (-6% da inizio anno).

I conti del trimestre

Ma veniamo ai conti. Apple ha archiviato il secondo trimestre dell’esercizio fiscale con ricavi pari a 90,75 miliardi di dollari, in calo del 4,3% sullo stesso periodo dello scorso anno ma sopra le stime degli analisti. Nello stesso periodo, l’utile netto ha registrato un – 2,2% a 23,63 miliardi, o 1,53 dollari per azione. Dietro la debolezza del gruppo che, nei primi tre mesi dell’anno, si è vista strappare da Samsung la corona di regina degli smartphone per quote di mercato, c’è ancora una volta la perdita di smalto delle vendite dell’iPhone, scese del 10,5% a 45,96 miliardi di dollari rispetto alle aspettative degli analisti di 46 miliardi di dollari.

Se gli osservatori attribuiscono tale debolezza al poco appeal suscitato sul mercato dai tre modelli, il numero uno del gruppo, Tim Cook, ha spiegato che le vendite del secondo trimestre fiscale hanno risentito di un difficile confronto con il periodo precedente, quando il gruppo aveva beneficiato di un’impennata di 5 miliardi di dollari nelle vendite di iPhone mentre la società si riprendeva dai problemi della catena di approvvigionamento durante i blocchi pandemici. Dunque, escludendo questo fenomeno occasionale, “questo trimestre avrebbe segnato un rialzo su base annua”, ha dichiarato Cook alla CNBC. “E questo è il modo in cui consideriamo internamente l’andamento dell’azienda”.

Bene vendite Mac e servizi

Ritornando al trimestre terminato a fine marzo, le vendite dei Mac sono aumentate del 4%, raggiungendo i 7,45 miliardi di dollari, ma sono ancora inferiori al massimo storico del segmento, fissato nel 2022. Cook ha dichiarato che le vendite sono state trainate dai nuovi modelli di MacBook Air dell’azienda, rilasciati a marzo con un chip M3 aggiornato.

La voce “Altri prodotti”, con cui Apple riporta le vendite dell‘Apple Watch e delle cuffie AirPods, è scesa del 10% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 7,9 miliardi di dollari.

Nel corso del trimestre, Apple ha lanciato la sua prima grande categoria di prodotti da anni, le cuffie per la realtà virtuale Vision Pro, ma si prevede che il dispositivo da 3.500 dollari sarà venduto in quantità ridotte, soprattutto rispetto alle principali linee di prodotti Apple.

“Stiamo solo grattando le basi, quindi non potremmo essere più entusiasti delle opportunità che abbiamo”, ha dichiarato Cook.

Apple non rilascia un nuovo iPad dal 2022, il che rappresenta un freno alle vendite. Il fatturato della divisione è sceso del 17% a 5,6 miliardi di dollari. Il 7 maggio Apple dovrebbe annunciare nuovi iPad che potrebbero ravvivare la domanda della linea di prodotti. Cook ha dichiarato che Apple ha “grandi progetti da annunciare” durante l’evento dedicato ai prodotti iPad che si terrà la prossima settimana e alla Worldwide Developers Conference di giugno.

Il settore dei servizi dell’azienda è stato un punto di forza del trimestre. Le vendite sono aumentate del 14,2% a 23,9 miliardi di dollari. È così che Apple riporta i ricavi dei servizi in abbonamento, delle garanzie, degli accordi di licenza con i motori di ricerca e dei pagamenti.

Intelligenza artificiale

Apple ha parlato poco dei suoi piani di prodotto per l’intelligenza artificiale, la tecnologia su cui i rivali Microsoft e Alphabet stanno facendo grandi scommesse. L’anno scorso l’azienda ha iniziato a incrementare la spesa per la ricerca e lo sviluppo, che negli ultimi cinque anni ha superato quota 100 miliardi di dollari.

“Continuiamo a essere molto ottimisti sulle nostre opportunità nell’IA generativa e stiamo facendo investimenti significativi”, ha dichiarato. “Non vediamo l’ora di condividere alcune cose molto interessanti con i nostri clienti”, ha detto Cook, durante gli eventi che si terranno nel corso dell’anno.

Per alcuni analisti il massiccio riacquisto di azioni Apple può aiutare a guadagnare tempo e fiducia con gli investitori mentre lavora per portare l’IA nei suoi prodotti.

“È certamente un ottimo momento per ricorrere a questa strategia, poiché, da un lato, il titolo rimane relativamente equo e, dall’altro, ha bisogno di raccogliere un solido sostegno per un cambiamento strutturale che potrebbe richiedere diversi trimestri per essere attuato”, dicono alcuni esperti.