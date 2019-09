AnimaLAB “Previdenza”: ad ottobre il roadshow dedicato a consulenti e investitori

Dopo i roadshow di marzo e giugno, ad ottobre Anima, operatore leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, incontrerà i consulenti finanziari, questa volta per spiegare quanto oggi sia importante, anzi rappresenti una necessità, cominciare il prima possibile a costruire una pensione “di scorta”, che integri la prestazione obbligatoria.

Al via il prossimo mese AnimaLab Previdenza, il roadshow dedicato a consulenti finanziari e investitori, dieci tappe lungo il Nord e il Centro Italia alla scoperta della previdenza complementare. Primo appuntamento il 7 ottobre ad Udine per chiudere a Milano il 28 ottobre -, in occasione delle quali i consulenti potranno confrontarsi con gli esperti di Anima e al contempo ampliare le proprie conoscenze e competenze, ottenendo formazione certificata Efpa. Gli incontri, dal taglio formativo, saranno seguiti da un evento che coinvolgerà, su invito, anche la clientela privata.

“Dopo la positiva esperienza dei precedenti roadshow abbiamo voluto riproporre un evento formativo di alto livello e dal format innovativo, dedicato alle nostre reti partner aprendo anche ad un confronto con i loro clienti. Questa volta il focus è sulla previdenza complementare, tema che Anima da sempre ritiene importante e ambito in cui opera ormai da lungo tempo con il fondo pensione aperto Arti & Mestieri”, così Davide Gatti, Responsabile Divisione Retail e Private di Anima.

Nel roadshow, in programma l’intervento di Massimiliano Marzo, docente di Economia politica presso l’Università di Bologna, che parlerà di “Sostenibilità dei sistemi pensionistici e ruolo dei fondi pensione”, in una sessione valida per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A. Inoltre, due noti giornalisti del Sole 24 Ore, porteranno la loro esperienza e il loro contributo.

Ecco le date dei vari appuntamenti.

07/10/19 Udine

08/10/19 Treviso

09/10/19 Bergamo

10/10/19 Biella

15/10/19 Ancona

16/10/19 Rimini

21/10/19 Bologna

22/10/19 Roma

23/10/19 Firenze

28/10/19 Milano.

Per conoscere le location, dettaglio del programma e modalità per l’iscrizione, i consulenti possono consultare il sito roadshow.animasgr.it/