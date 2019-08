Anima: a luglio raccolta positiva per 131 milioni

Anima ha chiuso il mese di luglio con una raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di ramo I) positiva per circa 131 milioni di euro, per un totale da inizio anno negativo per circa 381 milioni di euro.

A fine luglio le masse gestite complessive ammontavano a oltre 184 miliardi di euro. Lo scorso giugno la raccolta, escluse le deleghe assicurative di ramo I, era stata positiva

Nel luglio dell’anno scorso la società aveva raccolto 522 milioni di euro, facendo salire il totale delle masse gestite a 103,2 miliardi di euro.