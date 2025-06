Analisti finanziari, consegnati a Milano i diplomi a nuovi certificati CFA

Si è tenuta ieri ieri (10 giugno) a Milano la cerimonia di consegna delle certificazioni CFA analyst ai professionisti degli investimenti che hanno completato i tre livelli di esami e hanno maturato quattro anni di anzianità professionale previsti per fregiarsi dell’importante riconoscimento.

La Chartered Financial Analyst (CFA), rilasciata dal CFA Institute, è la certificazione in ambito finanziario più riconosciuta al mondo. Per ottenerla è necessario superare tre livelli di esame relativi alle seguenti aree: accounting, economics, ethics, finance, asset management.

A sottolineare l’importanza di questo traguardo è stato Giuliano Palumbo, CFA, presidente di CFA Society Italy, intervenuto durante la cerimonia di premiazione dei nuovi Charterholder: “Celebrare i nuovi Charterholder significa riconoscere il valore dell’impegno, della dedizione e della resilienza necessari per raggiungere un traguardo così prestigioso. Il nostro obiettivo è accompagnarli ora in un percorso di crescita continua, all’interno di una comunità che condivide valori comuni e un forte senso di responsabilità verso l’evoluzione del settore finanziario. Il conseguimento della certificazione, tuttavia, non rappresenta un punto d’arrivo, ma la base per un processo di formazione permanente. L’obiettivo di CFA Society Italy è infatti quello di mantenere viva nel tempo la crescita professionale dei suoi membri, promuovendo l’aggiornamento continuo e il confronto costante con le trasformazioni che caratterizzano il mondo economico e finanziario. Ottenere la certificazione CFA significa molto più che conquistare un titolo: significa entrare in una community che promuove il networking e che incarna un insieme di valori — etica, tenacia, rigore e capacità analitica — che rappresentano oggi un nuovo paradigma di eccellenza nella professione finanziaria. Ed è proprio questa aspirazione a fare la differenza tra un buon professionista e un professionista CFA”.

I professionisti che hanno ottenuto la certificazione sono: Francesco Abate, CFA – Francesca Albino, CFA – Francesco Angiullo, CFA – Francesco Baiano, CFA – Andrea Bariggi, CFA – Riccardo Bartoloni, CFA – Elia Bassi, CFA – Lorenzo Biagiotti, CFA – Sofia Boarelli, CFA – Alessia Bonacina, CFA – Alessandro Bruno, CFA – Massimiliano Cremonesi, CFA – Jacopo De Paolis, CFA – Jacopo Di Michele, CFA – Alessandro Facheris, CFA – Thomas Fidanzia, CFA – Gabriele Fraboni, CFA – Giacomo Garzino, CFA – Nacina Gioscia, CFA – Erbora Gjeci, CFA – Pranvera Guxho, CFA – Mattia Giuseppe Lentini, CFA – Marcos Linhares Figliuolo, CFA – Ma Shengjie, CFA – Alessandro Maggiore, CFA – Giuseppe Magliocca, CFA – Vito Manciaracina, CFA – Gianluca Mango, CFA – Jacopo Michelon, CFA – Nizar Mohamed Saeed Ahmed, CFA – Francesco Musto, CFA – Giovanni Nocera, CFA – Simone Papini, CFA – Davide Siegfrid Pez, CFA – Pietro Polpatelli, CFA – Edoardo Radice, CFA – Maxim Rybin, CFA – Federico Senna, CFA – Luca Solari, CFA – Stefano Sovereto, CFA – Giulio Sperandio, CFA

La premiazione è stata preceduta da un approfondimento sui principali scenari macroeconomici globali ” : ’ “, a cura di Elise Savoye, CFA, vice president – senior Analyst, Moody’s e Ernesto Bisagno, CFA, vice president – senior credit officer, Moody’s .

Nata nel 1999, CFA Society Italy è l’associazione di riferimento in Italia per i professionisti che hanno conseguito la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA), la più importante certificazione nel mondo della finanza. Conta attualmente circa 700 soci ed è affiliata a CFA Institute, realtà internazionale di professionisti degli investimenti che definisce gli standard di eccellenza per il settore, epresente in 160 Paesi tramite Society locali che raggruppano oltre 200.000 professionisti.

CFA Society Italy promuove l’aggiornamento professionale ed il networking all’interno dell’intera comunità finanziaria italiana. Organizza iniziative editoriali, eventi, momenti di incontro e attività di formazione per diffondere una cultura finanziaria sempre più ispirata ai valori di trasparenza, correttezza e professionalità.

La certificazione Chartered Financial Analyst® (CFA) è la certificazione maggiormente riconosciuta e rispettata nel mondo della finanza. Il CFA Program coniuga teoria accademica, esperienza dei mercati e standard etici e professionali con l’obiettivo di fornire una solida base di analisi degli investimenti e competenze pratiche di portfolio management.

Il programma di studi si evolve ogni anno per integrare nuovi strumenti e concetti che riflettono la natura dinamica e complessa della professione finanziaria nel mondo e nasce da uno scrupoloso lavoro di practice analysis a livello globale che conduce alla stesura del Candidate Body of Knowledge.

Il percorso per ottenere la certificazione CFA si articola in tre esami, ciascuno dei quali richiede in media circa 300 ore di studio. La certificazione celebrata ieri sera rappresenta la conclusione di un impegnativo percorso di circa tre anni che unisce rigore accademico, applicazione pratica e standard etici elevati