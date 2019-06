American Express, nuova Carta Platino all’insegna del lifestyle

Con nuovi benefici legati sia al mondo delle trasferte che del lifestyle, American Express lancia la nuova Carta Platino, nella sua nuova veste di metallo. Una novità che si inserisce nel percorso di crescita ed evoluzione del business dei pagamenti della società americana che riesce ad attirare la nuova fascia di giovani consumatori e opinion leader che nell’85% dei casi oggi viaggia regolarmente.

I nuovi benefici della Carta Platino

La Carta Platino infatti si caratterizza per tutta una serie di nuovi benefici pensati per chi è sempre alla ricerca di esperienze di qualità, con un senso estetico forte e una vita sociale e digitale molto attiva. Così ad esempio migliorano le permanenze in aeroporto i servizi Fast Track e Priority Pass, con il primo che accelera il passaggio alla security nei principali scali italiani mentre il secondo riserva ai soci la possibilità di portare con sé in più di 1200 lounge nel mondo anche un ospite. Tra le sale vip più esclusive, il circuito Plaza Premium, rappresentato in Italia al Terminal 3 di Fiumicino, quello di Delta e The Centurion Lounge, con le prestigiose aree relax di Miami, San Francisco e Hong Kong.

La nuova Carta Platino presenta anche vantaggi a livello assicurativo visto che rispetto alla Carta precedente crescono i massimali delle coperture in caso di infortunio, passando da 1 a 5 milioni e protezione di acquisto, da 12 a 30mila euro. In caso poi di annullamento del viaggio, Platinum Card diventa la migliore copertura assicurativa di carta sul mercato. Nelle quota annuale di 720 euro anche tutti i benefici che Carta Platino già offriva nella prima versione come il concierge telefonico dedicato 24/7, l’accumulo di punti membership traducibili sia in viaggi che in un catalogo di premi dedicati, oltre al trattamento privilegiato nei migliori ristoranti e hotel del mondo reso possibile dai programmi Fine Hotels & Resorts, The Hotel Collection e The Vacation Collection (a seconda della struttura e della permanenza sono offerti a tutti i titolari buoni da spendere in SPA o al ristorante, l’upgrade della camera e la terza notte gratuita.

Cene d’autore, concerti e spettacoli, eventi sportivi importanti e vacanze sono le esperienze lifestyle offerte da Platinum e il programma di eventi a pagamento e gratuiti Just for You. Inoltre nella versione Small Business per le piccole e medie imprese e prevede oltre ai benefici di viaggio due esclusivi vantaggi business: 99 carte supplementari gratuite per i dipendenti e 52 giorni per pagare gli acquisti aziendali senza oneri aggiuntivi.