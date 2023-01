Amazon taglierà più di 18mila posti di lavoro

Amazon taglierà oltre 18.000 posti di lavoro, un numero maggiore rispetto a quello che il colosso di Seattle aveva inizialmente annunciato l’anno scorso.

Il Wall Street Journal ha dato notizia dei tagli, affermando che Amazon ha anticipato l’annuncio previsto.

“Di solito aspettiamo a comunicare questi risultati finché non possiamo parlare con le persone che ne sono direttamente interessate”, ha scritto l’amministratore delegato Andy Jassy in una nota ai dipendenti che l’azienda ha pubblicato sul suo blog. “Tuttavia, poiché uno dei nostri compagni di squadra ha fatto trapelare queste informazioni all’esterno, abbiamo deciso che era meglio condividere questa notizia prima, in modo che possiate sentire i dettagli direttamente da me”.

Le aziende tech così riprendono nel 2023 da dove avevano lasciato l’anno scorso, preparandosi a una prolungata recessione economica. Salesforce ha dichiarato ì che ridurrà l’organico del 10%, con un impatto su oltre 7.000 dipendenti. Sia Amazon che Salesforce hanno ammesso di aver assunto troppo rapidamente durante la pandemia.

Amazon ha ammesso in particolare di aver aggiunto troppo rapidamente personale nei magazzini, e alla fine del terzo trimestre l’azienda impiegava 1,54 milioni di persone. A novembre, Jassy ha dichiarato che Amazon avrebbe eliminato dei ruoli, anche nei negozi fisici e nelle divisioni dispositivi e libri. All’epoca la CNBC aveva riferito che Amazon stava cercando di licenziare circa 10.000 dipendenti. Ora il numero è più alto.

“Amazon ha affrontato in passato economie incerte e difficili e continuerà a farlo”, ha scritto Jassy. “Questi cambiamenti ci aiuteranno a perseguire le nostre opportunità a lungo termine con una struttura dei costi più solida; tuttavia, sono anche ottimista sul fatto che saremo inventivi, pieni di risorse e intraprendenti in questo periodo in cui non assumeremo in maniera massiccia e elimineremo alcuni ruoli”.