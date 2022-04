Amazon, l’accusa dei sindacati: “dipendenti cronometrati per andare in bagno”

Vietato stare in bagno per più di cinque minuti. O almeno così sembra, nel centro di smistamento e immagazzinamento merce di Amazon a Torrazza Piemonte.

Amazon, cosa è successo

Il sindacato Filt Cgil di Torino e Piemonte ha fatto ricorso all’ispettorato del lavoro, dopo che una dipendente di Amazon era stata sanzionata per aver passato troppo tempo in bagno a chiacchierare con una collega. La donna era stata addirittura raggiunta in bagno da un addetto al personale.

“I lavoratori Amazon sono cronometrati per andare in bagno e sono puniti con sanzioni disciplinari se i tempi non sono conformi all’algoritmo” ha denunciato la sigla sindacale in una nota, spiegando l’Ispettorato del Lavoro, che ha dato “ragione ai lavoratori annullando la sanzione disciplinare, ritenendola spropositata e priva di ogni fondatezza”.

La Filt Cgil Torino e Piemonte, si legge ancora in una nota, “è determinata ad andare avanti nella difesa dei diritti e nel far riconoscere ai lavoratori la corretta applicazione delle norme sul lavoro, del Ccnl e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, attenzionando i ritmi e carichi di lavoro. La Filt Cgil condanna ogni strumentalizzazione e discriminazione nei confronti dei lavoratori diretti e indiretti”.

Alle parole delle parti sociali, il colosso dell’e-commerce ha replicato: