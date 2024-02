Amazon: Bezos scarica sul mercato 50 milioni azioni per $ 8,5 mld

Jeff Bezos continua ad alleggerire la sua posizione in Amazon. Il fondatore e presidente esecutivo del colosso hi-tech ha venduto un’ultima tranche da oltre 14 milioni di azioni della sua azienda per un valore di circa 2,4 miliardi di dollari, portando così totale delle azioni scaricate sul mercato dall’inizio del mese a 50 milioni (per guadagni pari a circa 8,5 miliardi di dollari).

Le ultime operazioni ricalcano il piano di trading reso noto a novembre scorso, anche se il target finale è stato raggiunto in netto anticipo: l’idea era infatti quella di vendere fino a 50 milioni di azioni Amazon entro 31 gennaio 2025.

Bezos lascia Seattle per Miami

Il secondo uomo più ricco del mondo, con un patrimonio di 194 miliardi di dollari, preceduto solo da Elon Musk secondo il Bloomberg Billionaire Index, non vendeva azioni di Amazon dal maggio 2021, anno in cui si è dimesso dalla carica di CEO di Amazon.

Le vendite di azioni di Bezos hanno subito un’accelerazione da quando, lo scorso novembre, ha annunciato di voler lasciare Seattle e trasferirsi a Miami, per essere più vicino alla fidanzata Lauren Sanchez e ai suoi genitori, oltre che alle attività di Blue Origin, la sua compagnia spaziale.

Progetti di vita a parte, una cosa è certa: la Florida presenta una fiscalità decisamente più favorevole per questo tipo di operazioni rispetto allo stato di Washington. Questo gli permetterà di risparmiare circa 600 milioni di tasse su 8,5 miliardi di dollari trasferimenti di titoli: guadagni sopra 250 mila dollari dalla vendita dei titoli e altri investimenti a lungo termine sono tassati al 7% nello Stato di Washington. In Florida, invece, non è prevista la tassazione sui proventi finanziari (capital gain).

Bezos resta primo azionista del gruppo

Il manager detiene ancora il 9% del capitale di Amazon e resta come tale primo azionista del gruppo. A Wall Street il titolo è tornato ai massimi dal 2021. Attualmente la società vale quasi 1,8 trilioni di dollari, un balzo del 76% in dodici mesi. Dopo aver realizzato investimenti per aumentare la redditività Amazon ha realizzato profitti per 30 miliardi di dollari nel 2023.