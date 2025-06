AIPB lancia la quinta edizione del Master in Private Banking: formazione d’élite per i professionisti del futuro

Prenderà il via il 3 marzo la quinta edizione del Master in Private Banking promosso da AIPB, un programma di alta formazione dedicato a neolaureati e laureandi che desiderano entrare nel mondo del Private Banking. Il percorso prevede 280 ore di formazione con oltre 150 esperti del settore, seguite da uno stage retribuito di sei mesi presso i principali operatori del settore. Vediamo tutto nell’analisi.

Il Master targato AIPB

Alla caccia di giovani talenti. Il Master AIPB arriva “in soccorso” al mondo advisory per il segmento Private, con il suo percorso di 9 mesi che prevede lezioni in aula e stage retribuito per inserire giovani nel settore. Con un tasso di conferma superiore al 90% nelle passate edizioni, il Master infatti rappresenta un’importante opportunità per costruire una carriera solida e altamente qualificata.

Le tappe formative

La prima fase del Master si concluderà il 30 maggio, dopo oltre 280 ore di lezione in aula, durante le quali si alterneranno oltre 150 relatori di calibro, tra cui Docenti Universitari, rappresentanti dell’industria, Docenti provenienti da Studi Professionali, Asset Manager, Insurance Company ed esponenti del mondo Fintech. I partecipanti avranno così la possibilità di arricchire le conoscenze accademiche con testimonianze concrete dal mondo del lavoro. Dal 9 giugno, i partecipanti intraprenderanno la seconda fase del Master, che prevede uno stage retribuito e garantito di sei mesi presso primari operatori di Private Banking in Italia, completando il percorso formativo sul campo.

L’importanza delle competenze

“Inserire giovani generazioni di operatori specializzati in un settore in sviluppo che richiede competenze di eccellenza è l’obiettivo prioritario per garantire continuità a un modello di servizio il cui successo dipenderà sempre di più dalla capacità di anticipare e rispondere ai cambiamenti della società. Una finalità a cui una nuova generazione di professionisti può dare un contributo significativo portando freschezza e visione innovativa”, ha dichiarato Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB.

Il sostegno del segmento Private

Ha aggiunto Silva Lepore, Direttore del Master AIPB: “Lo sviluppo del Private Banking dipende anche dalla capacità del settore di coltivare i giovani talenti ed è per questo motivo che iniziative come il Master ci stanno molto a cuore. Condividiamo questa responsabilità con i nostri associati e i player dell’industria che sostengono l’iniziativa. Grazie alla collaborazione con i nostri associati e i player dell’industria, e all’attenta selezione del corpo docente, il Master ha visto oltre il 90% dei partecipanti delle passate edizioni confermati al termine dello stage, la maggior parte nel settore del Private Banking.”

Il programma del percorso

Il programma, costruito per integrare le competenze tecniche con abilità e attitudini trasversali necessarie per i professionisti del settore, è composto da 5 macroaree: 1) Asset Management, Private Insurance, Alternative and Sustainable Investments; 2) Wealth Management, Wealth Planning and Longevity Approach; 3) Regulation, Tax and Legal; 4) Digital Wealth Management, Fintech, Open Finance and Digital Assets, oltre ad una macroarea dedicat a competenze trasversali quali; 5) Behavioural Finance, Critical Thinking, Neuroscience Approach and Power Speaking.