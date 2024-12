AIPB celebra 20 anni di successi e futuro del private banking

Ieri, presso la storica Biblioteca Ambrosiana, l’Associazione Italiana Private Banking (AIPB) ha festeggiato i suoi vent’anni di attività con la presentazione del libro “Il Private Banking in 20 anni di storia, economia e società”. Un’opera che non solo celebra la crescita dell’Associazione, ma traccia anche il percorso di un settore che ha saputo evolversi, riflettendo le trasformazioni economiche, politiche e sociali degli ultimi due decenni. Un’occasione per riflettere sul passato, ma anche per guardare con determinazione alle sfide future che attendono il private banking in Italia.

Il percorso dell’AIPB

In particolare, il libro, edito da Hoepli, non è solo un percorso di crescita dell’Associazione e del settore che rappresenta. È anche una mappa dei personaggi e degli eventi politici, economici e sociali che non vanno dimenticati.

“Quest’opera nasce per ripercorrere i primi vent’anni di vita dell’Associazione Italiana Private Banking e contestualizzarli nell’ambiente economico, sociale e politico dell’epoca: ha lo scopo di raccontare il percorso che ha definito l’identità del nostro settore insieme ai principali fatti che hanno interessato l’Italia nel corso di questi ultimi 20 anni. È un libro che racchiude testimonianze, esperienze e riflessioni dei protagonisti dell’Associazione, preziose per rappresentare una industria giovane, ma molto dinamica e ricca di professionalità” afferma Andrea Ragaini, Presidente di AIPB.

Gli obiettivi dell’associazione

Fin dalla sua fondazione, AIPB ha contribuito a costruire un’identità solida e riconosciuta per il settore del Private Banking in Italia, evidenziandone il valore e l’importanza come servizio dedicato alle esigenze specifiche di una clientela sofisticata. Da questi presupposti muove un’industria che oggi gestisce circa il 50% della ricchezza investita nel nostro Paese, rappresentando una componente strategica del patrimonio nazionale e una risorsa chiave per la crescita economica di lungo periodo.

La storia del private banking

Il volume ripercorre la storia di AIPB attraverso le testimonianze dei sei presidenti che l’hanno guidata – Diego Cavrioli, Paolo Molesini, Dario Prunotto, Maurizio Zancanaro, Fabio Innocenzi, Paolo Langé – e dell’attuale presidente, Andrea Ragaini, arricchite dalle riflessioni di protagonisti del settore. Curato da Michele Calcaterra e Paolo Aicardi, il libro contestualizza il percorso di AIPB all’interno delle trasformazioni economiche, politiche e sociali degli ultimi vent’anni, offrendo una prospettiva unica e multidimensionale sull’evoluzione del Private Banking.

AIPB tra presente e futuro

“Negli anni più recenti l’Associazione ha compiuto passi importanti che testimoniano la sua crescente maturità arrivando ad una definizione condivisa dai Soci delle caratteristiche distintive del Private Banking, all’istituzione di un codice deontologico volto a promuovere una giusta competizione tra gli operatori di mercato e la massima tutela degli interessi della clientela, fino alla creazione di un decalogo di obiettivi rivolti a giovani, investitori, regolatori e società” conclude Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB.

Insomma, AIPB celebra questo importante traguardo guardando al futuro con entusiasmo e determinazione, pronta a supportare il settore nell’affrontare le sfide di un mondo in costante evoluzione.