AI & Insurtech: i numeri, le novità e le sfide dell’innovazione nel settore assicurativo

L’intelligenza artificiale cresce anche nel settore assicurativo, ma le sfide da affrontare per aziende e istituzioni coinvolte sono notevoli. Abbiamo approfondito il tema durante la 2^ edizione dell’evento AI & Insurtech, tenutosi a Milano il 27 marzo 2025 presso lo spazio Le Village. Un appuntamento a cui Wall Street Italia ha partecipato, intervistando i protagonisti per cogliere spunti interessanti sul tema.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo delle assicurazioni e delle previdenza. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

L’AI nell’assicurativo

Gli investimenti in intelligenza artificiale continuano a crescere, ma l’adozione di questa tecnologia resta in una fase sperimentale. È quanto evidenziato oggi durante la seconda edizione dell’evento “AI e Insurtech: Sfide, opportunità e casi d’uso dell’Intelligenza Artificiale in un’industria assicurativa in cambiamento”, organizzato da Italian Insurtech Association (IIA) in collaborazione con SHARE. La giornata ha visto intervenire diversi player del settore, startup e importanti multinazionali che stanno sperimentando e implementando soluzioni di Intelligenza Artificiale, tra cui: expert.ai, Google, EY, Microsoft, Octotelematics, e molti altri. Durante l’evento è stato inoltre presentata l’ultima edizione dell’Insurtech Index realizzato da IIA in collaborazione con l’Osservatorio del Politecnico di Milano, che ha analizzato il livello di digitalizzazione del settore assicurativo italiano.

I numeri degli investimenti

Come evidenziato dall’Insurtech Index gli investimenti in innovazione sono in costante aumento, con una crescita del numero di progetti interni del +34% rispetto al 2023 (145 contro 108), con un controvalore di 375 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 44,8 milioni di euro nel 2023. Nonostante gli investimenti in AI nell’assicurativo siano in crescita e destinati a raddoppiare – erano 50 milioni nel 2024 con la previsione di salire a 90 entro il 2025, secondo dati IIA – l’adozione operativa di questa tecnologia resta limitata: solo il 34% delle compagnie italiane, infatti, sta testando soluzioni basate su AI e i case study concreti restano pochi, segnale di un ritardo nella creazione di soluzioni mature per il mercato.

Guarda le interviste

Per approfondire i temi principali e i dati emersi, abbiamo intervistato i protagonisti dell’evento. Guardale tutte qui dalla playlist.