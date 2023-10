Proseguono in Italia le manifestazioni degli studenti contro il caro affitti, in corso in almeno 25 città italiane. Un aumento dei canoni è innegabile. A fare il punto ci ha pensato la 21 ma edizione dell‘International Rent Index, pubblicato ieri da HousingAnywhere. L’indice considera i prezzi degli affitti nelle 23 città europee più popolari, comprese tre italiane: Milano, Roma e Torino. Il rapporto ha analizzato 74.594 proprietà presenti sulla piattaforma e che hanno ricevuto l’interesse di potenziali inquilini nell’ultimo anno. Lo studio ha rilevato un aumento medio dei prezzi trimestrali di tutte le tipologie d’immobili del 3,1%. Vediamo le classifiche.

La classifica dei maggiori affitti per stanze

Milano guida la classifica delle città europee dove le stanze sono cresciute maggiormente (+12,6%), toccando un prezzo medio di 760 euro, tallonata da Parigi (+7,5%) e Valencia (+7,1%). Non stupisce quindi la ripresa delle proteste degli studenti contro il caro affitti.

In controtendenza le città olandesi, che hanno visto una stagnazione o addirittura una diminuzione dei prezzi delle stanze rispetto allo scorso trimestre. Tuttavia, i prezzi restano inaccessibili: ad Amsterdam per una stanza si arriva a spendere 940 euro al mese, a L’Aia 800 euro e a Rotterdam 750 euro. L’unica città su 23 in cui i prezzi delle camere sono più bassi rispetto a un anno fa (599 euro) è Utrecht, che mostra un sorprendente e significativo calo dei prezzi, sia a livello trimestrale (-13,8%) che annuale (-18,8%): è l’unica città.

Anche le città tedesche rimangono tra le più costose in Europa per quanto riguarda le stanze, con Amburgo (800 euro al mese) e Monaco (895 euro) che registrano una crescita dei prezzi del 5,4% e del 5,3% rispetto al trimestre precedente.

I prezzi degli appartamenti

Tra le italiane, Torino rimane la città più conveniente per affittare appartamenti in Europa (con canoni medi di 950 euro al mese). Le tre città italiane analizzate dal Rent Index sono nella top 10 dei prezzi assoluti più alti degli appartamenti, ma i prezzi degli affitti sono invariati a Milano, dove per un appartamento si arrivano a spendere 1.800 euro.

Monaco e Berlino sono nella top 10 delle città con i prezzi degli appartamenti più alti (con affitti medi rispettivi di 1.760 e 1.600 euro). Colonia e Francoforte registrano elevati aumenti trimestrali (11,0% e 4,0%) e annuali (16,7% e 12,3%).

La classifica degli affitti dei monolocali

Per quanto concerne i monolocali, Roma è al terzo posto in Europa per aumento trimestrale del canone: +26,7%. Anche se, in generale, le città tedesche e olandesi registrano prezzi più alti per i monolocali rispetto al resto d’Europa, proprio come per le stanze.

In Portogallo, Porto ha registrato un aumento del 73% rispetto allo scorso anno (nel terzo trimestre 2022 il prezzo medio era di 775 euro, contro i 1.340 euro attuali). In Spagna, Valencia rimane la città spagnola più conveniente per i monolocali (836 euro), ma con un aumento del 27,6% su base trimestrale e del 19,4% su base annuale sta recuperando rapidamente terreno rispetto alle altre città spagnole.