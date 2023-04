Affitti in discesa in Europa, ma non in Italia. I prezzi

Scendono i prezzi degli affitti. Lo dicono i dati di HousingAnywhere, la più grande piattaforma internazionale di alloggi per studenti e giovani professionisti in Europa, che rivelano una tendenza in calorispetto al trimestre precedente. Dopo più di 52.000 proprietà, tra cui bilocali, stanze private e monolocali, in 24 città europee, i prezzi medi sono aumentati dell’11,9% rispetto all’anno precedente, con un picco del 14,3% registrato alla fine del 2022. Tuttavia, l‘incremento registrato è leggermente minore rispetto al trimestre precedente, poiché le stanze private hanno mostrato una variazione nulla e i prezzi di affitto di bilocali e monolocali sono aumentati rispettivamente dell‘1,9% e del 4,9%.

“Anche prima della pandemia, i prezzi degli affitti erano troppo alti perché molte persone potessero vivere come e dove volevano“, afferma Djordy Seelmann, ceo di HousingAnywhere. Che aggiunge:

“L’attuale rallentamento nella crescita dei prezzi indica semplicemente un ritorno allo stato pre-pandemia, comunque caratterizzato da un significativo squilibrio tra domanda e offerta. Per affrontare la crisi immobiliare europea, i governi devono affrontare la carenza strutturale di offerta con un mix equilibrato di incentivi e restrizioni: bisogna che agiscano migliorando la disponibilità, l’accessibilità e la convenienza degli alloggi”.

La situazione italiana

Rispetto all‘anno scorso e alla fine del 2022, la situazione dei prezzi degli affitti in Italia è globalmente stabile. Milano rimane la città più costosa del Paese, con un monolocale che costa 1.200 euro (rispetto ai 1.288 di fine 2022), un bilocale a 1.800 euro (contro i 1.850 dello scorso trimestre) e una media di 724 euro per una stanza privata (rispetto ai 735 euro precedenti). Anche Roma non registra grandi variazioni: il prezzo dei bilocali rimane a 1.700 euro rispetto a fine 2022, mentre i monolocali scendono a 1.000 euro (da 1.050) e le stanze private a 520 euro (da 539). Anche a Torino si registrano cali di prezzo: ora un bilocale costa 876 euro (rispetto ai 1.000 euro di fine 2022), un monolocale 595 euro (rispetto ai 620 euro) e le stanze scendono a 490 euro (da 510 euro).

L’unica eccezione a questa tendenza è Firenze, che registra gli aumenti di prezzo più alti in Italia in tutte le tipologie di alloggi. I monolocali sono aumentati del 13,5% rispetto allo scorso trimestre, portando il prezzo a 1.050 euro (da 925 euro a fine 2022, che era già salito a 823 euro a inizio anno). Il prezzo dei bilocali è ora di 1.500 euro (da 1.468 euro) e quello delle stanze private è salito a 570 euro (da 530 euro).

Gli affitti in Europa

I monolocali sono la tipologia di alloggio che ha mostrato l‘incremento più consistente sia trimestralmente che annualmente in Europa, con Lisbona in vetta a entrambe le classifiche. In particolare, nell‘ultimo trimestre i prezzi di affitto di un monolocale a Lisbona sono saliti del 51,4%, portando la soglia a 1.212 euro. Anche nei Paesi Bassi, Germania e Portogallo si registrano notevoli aumenti annuali per tutte le tipologie di immobili. Ad esempio, a Monaco i prezzi dei bilocali sono aumentati del 20% e raggiungono i 1.800 euro. Per quanto riguarda le stanze private, le città tedesche di Berlino e Francoforte presentano i più alti aumenti annuali (31,7% e 29,2%, rispettivamente 790 e 800 euro), seguite da Porto e Lisbona con incrementi pari al 22,5% e al 21,4%. In generale, la mancanza di offerta e la maggiore domanda da parte di giovani professionisti sono i principali fattori che hanno determinato l‘aumento dei prezzi degli affitti. La tabella sotto riporta le città con il più alto incremento annuale di prezzi per tipo di immobile.

Bilocali Stanze private Monolocali Reykjavík (33,7%) Berlino (31,7%) Lisbona (81,6%) Budapest (25,3%) Francoforte (29,2%) Reykjavík (57,3%) Monaco (20,0%) Porto (22,5%) Amburgo (43,6%) Amsterdam (18,4%) Lisbona (21,4%) Firenze (27,7%) Firenze (13,4%) Reykjavík (19,1%) Francoforte (21,5%)

Sotto la top 5 delle città con il maggiore aumento trimestrale di prezzi per tipologia di immobile.