Addio a Luca Zitiello, l’avvocato della consulenza finanziaria

E’ scomparso all’età di 61 anni Luca Zitiello, uno degli avvocati più noti nel campo della consulenza finanziaria e nel mondo bancario milanese.

Per più di trent’anni Zitiello, fondatore dell’omonimo studio che da pochi mesi era entrato a far parte del network Advant Nctm, ha prestato consulenza e assistenza giudiziale a banche, intermediari e compagnie di assicurazioni.

Personaggio molto conosciuto anche per l’attività di consulenza svolta con le principali delle associazioni di settore come Aipb, Assosim, Assilea ed Assofiduciaria, Zitiello ha collaborato in passato come editorialista anche per Wall Street Italia.

Straordinario professionista, nel corso della sua attività Luca ha svolto anche incarichi di consigliere di amministrazione presso alcuni intermediari.

La redazione di Wall Street Italia esprime il suo più profondo cordoglio e le sue condoglianze alla famiglia e a tutti i colleghi.