Acquisti online: i consigli per risparmiare

In un momento storico in cui l’inflazione ha colpito ogni settore della nostra vita quotidiana, risparmiare sui propri acquisti diventa sempre più importante. Per questo idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, ha stilato alcuni consigli per aiutare gli italiani a risparmiare online in modo semplice e immediato.

I consigli per risparmiare online

In primo luogo occorre controllare l’andamento dei prezzi online, acquistando quando questi sono più bassi. Il costo dei prodotti online, infatti, varia frequentemente nel corso dell’anno e le fluttuazioni dei prezzi, il cosidetto dynamic pricing, possono trasformarsi in un vero e proprio alleato del risparmio.

In secondo luogo occorre confrontare i prezzi online. I portali di comparazione consentono di confrontare le offerte per uno stesso prodotto su vari negozi e individuare le vere occasioni.

Terzo, rimanere flessibili. Spesso lo stesso prodotto in un colore diverso arriva a costare anche la metà. Sui prodotti di elettronica come gli smartphone, invece, se non si sta cercando l’ultima novità presente sul mercato, è possibile risparmiare ulteriormente acquistando i modelli precedenti, il cui prezzo può scendere in media del 17% in soli sei mesi.

L’indagine di idealo si sofferma anche su aspetti come cosa acquistare e quando. Per acquistare online gli articoli per le moto e risparmiare c’è tempo fino a dicembre. I mesi da settembre e fino alla fine dell’anno, infatti, sono i più vantaggiosi per acquistare un casco, una giacca, il bauletto per moto, gli stivali e gli pneumatici per moto.

L’estate, invece, è il periodo più conveniente per acquistare online un paio di scarpe. Tra giugno e luglio, infatti, si possono trovare offerte interessanti online su scarpe bambino, scarpe da ciclismo, stivali, scarpe da corsa e scarpe outdoor. In primavera si possono fare affari online sull’acquisto di bici e monopattini elettrici o cellulari e smartphone. Il risparmio massimo medio che si può ottenere acquistando online al prezzo più conveniente arriva a oltre il 40% su alcuni elettrodomestici come i forni. Su altri dispositivi i risparmi sono del 18% per i piani cottura, 17% per le lavatrici, 13% per i condizionatori e 12% per i frigoriferi. I risparmi massimi medi sono di oltre il 20% sugli acquisti online di GPS outdoor (-35%), schede video (-30%), scarpe da mare (-30%), seghe circolari (-27%), sandali donna (-25%), trapani (-25%), microonde (-24%) e le Reflex (-23%).