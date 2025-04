A piazza Affari è il giorno dei dividendi, chi stacca la cedola oggi

Oggi, 22 aprile, a Milano è Dividend Day. I fari sono puntati su sette big, ovvero Unicredit, Stellantis, Mediolanum, Ferrari, Prysmian, Iveco e Campari, che staccano cedole per oltre 7,3 miliardi di euro.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Senza cedole metà del rally sparisce

Come fanno notare da eToro, Unicredit da sola pesa per più della metà dell’intero ammontare, con una distribuzione di 3,7 miliardi, seguita da Stellantis (1,96 miliardi).

“Una giornata che consolida il cambio di narrativa: Unicredit è oggi la prima società italiana per capitalizzazione, con il settore bancario a guidare la stagione dei rialzi dei dividendi. Il tema si inserisce comunque in un quadro più ampio. Con lo stacco delle cedole a Piazza Affari, si riaccende un punto spesso sottovalutato: la differenza tra rendimento di prezzo e rendimento totale” spiega Gabriel Debach, market analyst di eToro.

L’esperto ricorda che nell’ultimo anno il FTSE MIB ha guadagnato il +6,98%. Ma considerando gli aggiustamenti per i dividendi, il rendimento effettivo sale al +12,90%. Su un orizzonte di cinque anni, la differenza si allarga: +110% per l’indice semplice, +159% per quello che include le cedole. In un mercato ad alto payout come quello italiano, il dividendo non è un dettaglio. “Senza cedole, metà del rally sparisce”.

Le cedole di oggi

Ma veniamo al calendario odierno. Tra le società che staccano la cedola, sette appartengono al FTSE MIB e due al segmento Mid Cap. Ecco l’elenco completo con gli importi per azione, le date di pagamento e i rendimenti lordi calcolati sui prezzi di chiusura del 16 aprile 2025

Società Dividendo (€) Data pagamento Rendimento lordo (%) Banca Mediolanum 0,63 (saldo) 24 aprile 4,68% Campari 0,065 24 aprile 1,14% Ferrari 2,986 6 maggio 0,78% Iveco Group 0,33 23 aprile 2,40% Prysmian 0,8 24 aprile 1,79% Stellantis 0,68 5 maggio 8,26% UniCredit 1,4764 (saldo) 23 aprile 2,92%

Società del segmento Mid Cap