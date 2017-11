Ragazzo compra sotto casa, rivende su Amazon: guadagna 60mila dollari

Comprare fra i corridoi di Walmart per rivendere su Amazon è diventato un business dal valore milionario per un ex contabile di 28 anni, che ha fatto di questa attività nata per arrotondare un lavoro da 60mila dollari l’anno.

Spesso su Amazon si trovano le migliori occasioni, ma quando è la cara vecchia vendita al dettaglio a offrire il prezzo più basso è qui che Ryan Grant sfrutta le opportunità di guadagno. Il procedimento, grazie alla app per venditori di Amazon è molto semplice: basta scansionare il codice a barre per capire il valore sull’e-commerce di un determinato prodotto. Se il prezzo di un articolo esposto nel supermercato è molto più basso, finisce nel carrello di Grant, che poi si premurerà di rivenderlo online.

In una prima fase l’attività di vendita su Amazon era dedicata ai libri di testo universitari che Grant raccoglieva a prezzi ribassati organizzando appositi eventi. Poi l’idea di vendere anche altri prodotti, dai videogiochi alle maniglie per le porte. In breve tempo, Grant, oberato dagli ordini, dovrà affidarsi a un servizio di impacchettamento offerto dalla stessa Amazon, che si occupa della spedizione dietro un compenso che, però, permette di ottimizzare i tempi di vendita e i volumi. Nel 2013 Grant inizia a guadagnare abbastanza da abbandonare il suo vecchio lavoro; tre mesi dopo il profitto mensile aveva già raggiunto i 9mila dollari su 25mila di vendite. Da lì in poi il fatturato avrebbe raggiunto i 200mila dollari mensili.

Ogni settimana l’attività di caccia all’offerta vincente nei negozi e nei supermercati occupa a Grant 30 ore di tempo. I beni che offrono i migliori margini, ha spiegato a Cnbc, sono quelli stagionali: ad esempio, comprare addobbi natalizi a Santo Stefano, per poi rivenderli nell’arco dell’anno. C’è sempre qualcuno che è disposto a comprare nelle stagioni meno prevedibili.

Grant si dice convinto che la sua formula sia un business assolutamente replicabile, tanto che per promuovere il suo modello, suggerito a quanti siano insoddisfatti del proprio lavoro, ha aperto anche un blog.



