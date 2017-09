Mercato dell’arte: ripartono aste di Christie’s

Dopo la pausa estiva, riparte il mercato dell’arte e Christie’s, sta scaldando i motori per la seconda parte dell’anno. La prima asta della stagione si terrà a Londra il 15 settembre, con l’aste di arte contemporanea First Open. Di seguito analizzeremo i lotti offerti segnalando un’opera di un big a prezzi di partenza relativamente accessibili e un lavoro di un artista da tenere sotto osservazione. Partiamo dal big, Jean Dubuffet, che sarà in asta con l’opera Sol (Hearth) realizzata nel 1960, lo stesso anno della sua principale retrospettiva al Musée des Arts Décoratifs di Parigi. Il quadro testimonia il fascino che le “strutture naturali” hanno avuto sull’artista e il suolo divenne proprio il punto focale delle opere di Dubuffet alla fine degli anni ’50. La stima di Christie’s per l’aggiudicazione è di 12.000-18.000 sterline e la dimensione è di 23.7 x 30.2 cm. L’altra opera da tenere in considerazione è Les Amants (Promenade) della giovane artista francese ma di base a Londra Noémie Goudal, che si è fatta conoscere per le sue rappresentazioni spettacolari del paesaggio urbano e della natura. In Les Amants (Promenade), crea un’immagine pacifica in un ambiente apparentemente duro e mondano. La stima è di 3.000-5000 sterline e le dimensioni dell’opera 168*211. Nel 2017, ricordiamo l’altra aggiudicazione dell’artista sempre a Londra da Christie’s per Les Amants (Cascade) stimata 3000-5000 sterile alla fine aggiudicata per 10.000 sterline.