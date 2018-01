L’ultima trovata di Musk: vende lanciafiamme per finanziare società di trasporti

NEW YORK (WSI) – Non credo più a nulla di ciò che dice Elon Musk o Tesla. Categorico Steve Wozniak, il co-fondatore di Apple che lancia così un’epica diatriba contro l’avveneristico patron della casa produttrice di auto elettriche.

Steve Wozniak dice di essere stanco delle promesse di Elon Musk e pensa che Tesla debba smettere di credere nella tecnologia dell’autopilota. Dal canto suo Musk continua a far parlare di sé questa volta l’ultima trovata riguarda la vendita di lanciafiamme.

Catalogata come una delle tante battute di Musk, l’idea di vendere un fucile che spara fiamme era stata lanciata lo scorso anno. Il CEO di Tesla sul sito di Boring Company aveva messo in vendita un cappellino con il logo della società, dicendo che se ne avesse venduti 50mila in breve tempo avrebbe messo in vendita come secondo gadget aziendale un lanciafiamme.

In pochi giorni la vendita è stata record e Musk ha mantenuto la promessa. Su Intsagram ha pubblicato un video in cui usa in maniera goliardica il lanciafiamme. Il sito di Boring Company ha venduto mille dei 20mila lanciafiamme prodotti al prezzo di 500 dollari luno arrivando ad un ricavo totale di 5 milioni di dollari.

Negli Usa non è vietato dalla legge possedere un lanciafiamme ma solo in Maryland e in California ci sono restrizioni tanto che si sta pensando di introdurre il divieto di vendita dei lanciafiamme targati Musk, che su Twitter minimizza;