Criptovalute: mercati in tilt. Singapore spera tecnologia sopravviva al crash

Si allarga lo schieramento di banche centrali e autorità che lanciano l’allarme sui rischi delle criptovalute, dopo il mega-rally dell’ultimo anno. Nel coro dei pessimisti si è aggiunto oggi il numero uno della banca centrale di Singapore, Ravi Menon, secondo cui il mercato delle valute digitali finirà male. Ma la speranza è che dopo il crash sopravvivi almeno la tecnologia.

La città-stato, che si è imposto come hub per le fintech, ha sollecitato “estrema cautela” sull’acquisto di criptovalute.

“Spero che quando la febbre sarà scesa, ovvero dopo il crash, la tecnologia legata alle valute digitali e alla blockchain resti intatta“, ha detto Menon, amministratore delegato della Monetary Authority of Singapore (MAS).

Menon – come riporta la Cnbc – ha aggiunto che non esclude la possibilità che in futuro la MAS emettano una criptovaluta direttamente al pubblico, anche se non non è sicuro che sia una buona idea.

Negli ultimi giorni anche la Banca centrale di Indonesia che ha messo in guardia dai rischi di uno strumento “altamente speculativo”che può essere usato “per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo”.

Mentre la Corea del Sud ha affermato di star pensando a un divieto degli scambi mentre anche in Cina si pensa di vietare le attività di creazione della moneta (mining) che, peraltro, assorbono enormi quantità di energia.