Cet 1: le banche italiane più solide nel 2018

Il Common Equity Tier 1 (Cet1) è considerato uno dei pilastri per la valutazione della solidità patrimoniale. Un valore elevato indica che la banca è in grado di sopportare maggiori perdite senza entrare in crisi. Esso si calcola rapportando il capitale ordinario versato (Tier 1) con le attività ponderate per il rischio (pertanto tende a peggiorare se la banca ha un portafoglio di crediti deteriorati crescente). Secondo i parametri della Bce, il minimo ammesso è un rapporto dell’8,625%.

Dall’ultimo stress test Eba, condotto sugli istituti direttamente sottoposti alla sorveglianza della Bce, è emerso che le maggiori banche italiane sono al riparo da eventuali scenari avversi. Un’analisi più estesa a banche più piccole è stata compiuta, come già avvenuto in passato, dalla squadra del prorettore dell’Università Bocconi, Stefano Casellli. Essa si basa sui risultati trimestrali aggiornati al marzo 2018.

Mediolanum: 21,7% Banca Generali: 20,3% FinecoBank: 20,15% Banca Fideuram: 16,8% BPER: 14,61% MPS: 14,4% Creval: 14,4% Ing. Group: 14,3% Mediobanca: 13,9% Credem: 13,63% Banco BPM: 13,48% Intesa Sanpaolo: 13,3% UniCredit: 13,13% Banca Farmafactoring: 12,9% Banca Carige: 12,1% UBI Banca: 12% Banca Sistema: 11,8% Pop. Sondrio: 11,72% Banco Desio: 11,65% Banca Sella Hold.: 11,49% Banca Ifis: 11,1%

Il confronto con il primo semestre del 2017 vede la perdita della vetta da parte di Fineco Bank, e, per quanto riguarda i gruppi maggiori, emerge un rafforzamento fra 2017 e 2018 per Unicredit, Intesa, Ubi e soprattutto Banco Bpm. In generale, si nota un generale aumento del coefficiente di solidità Cet1 rispetto ai primi sei mesi del 2017.