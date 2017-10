Caos Catalogna: Madrid impone a Puigdemont elezioni anticipate

MADRID (WSI) – Alta la tensione tra Madrid e Barcellona a seguito della decisione presa dal premier iberico Mariano Rajoy di applicare per la prima volta nella storia della Spagna larticolo 155 della Costituzione commissariando così un intera comunità, quella catalana a seguito del referendum sull’indipendenza votato lo scorso 1° ottobre.

Ora spetta al Senato spagnolo votare larticolo 155 ma Rajoy è sicuro di vincere visti i numeri. La procedura prevede che ora una commissione formata ad hoc con 27 senatori studi le misure previste dal Consiglio dei ministri e le loro motivazioni, ovvero che non è stato avere un dialogo con Barcellona. Poi il presidente Carles Puigdemont dovrà inviare le proprie argomentazioni oppure si dovrà presentare in Senato e discuterne. L’intenzione di Rajoy è destituire non solo il presidente ma tutto il governo catalano, rimpiazzati da una squadra di tecnici. Cambieranno anche i vertici della polizia catalana, i Mossos d’Esquadra e la tivù catalana, Tv3 e l’intera gestione delle risorse finanziarie catalane passerà sotto il controllo di Madrid. Il tutto per arrivare fra sei mesi a elezioni locali.

Dal canto suo Puigdemont si riunisce con i suoi per valutare la situazione politica. Considerato il dialogo impossibile con Madrid, Puigdemont metterà ai voti la dichiarazione e anche in questo caso l’esito è scontato, perché gli indipendentisti hanno la maggioranza dei voti. L’ultima possibilità per Puigdemont sembrerebbe quella di convocare elezioni anticipate spontaneamente, prima che il Senato formalizzi venerdì, con il voto, l’applicazione dell articolo 155 della Costituzione e il commissariamento della comunità autonoma. E, giurano fonti da Madrid, in questo caso il commissariamento si fermerebbe.

Da qui sono partiti gli appelli. Da una parte il governo spagnolo ha esortato i catalani ad accettare la decisione di Madrid di destituire la loro leadership secessionista e di prendere il controllo della regione considerando che quella che stanno vivendo è la più grande crisi politica della nazione in decenni. Dalll’altra parte a chiedere a Puigdemont di convocare elezioni anticipate al più presto è un editoriale de La Vanguardia, il principale quotidiano catalano.

“La drammatica destituzione della Generalitat si può evitare se Puigdemont agirà con intelligenza politica (…) occorre fermare l’orologio della crisi istituzionale e dare la parola al popolo di fronte ad una situazione così grave. Ci appelliamo al patriottismo di Puigdemont, bisogna difendere la Generalitat, difendere le istituzioni catalane conquistate con tanti sforzi e sacrifici, bisogna mettere davanti a tutto la stabilità, il progresso economico, il benessere e la tranquillità delle persone”.

Il governo autonomo catalano esclude le elezioni anticipate come soluzione allo scontro con Madrid. “Questa opzione non è sul tavolo”, ha dichiarato il portavoce della Generalitat, Jordi Turull.