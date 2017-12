Borse euforiche per riforma fiscale Usa, profonde mutazioni sul Forex

Il passaggio, seppure per un soffio, della riforma fiscale americana al Senato genera entusiasmo nei mercati azionari e aiuta il dollaro. Trainata in alto dalle banche, Piazza Affari avanza. Sul Forex il dollaro Usa rimbalza ai massimi di due settimane: l’approvazione del maxi piano di abbattimento delle tasse, compreso il taglio della corporate tax al 20% dal 35%, voluto dall’amministrazione Trump aumenta anche le chance di un ciclo di rialzo dei tassi più aggressivo da parte della Federal Reserve (motivo per il quale il biglietto verde si rafforza).

In Europa i trader si concentrano sulle novità che giungeranno dal fronte della Brexit: oggi i negoziati sull’addio di Londra all’Ue entrano nel vivo con l’incontro tra la premier britannica Theresa May e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. L’euro è debole, mentre la sterlina è ben impostata: un accordo sui termini e costi del divorzio sembra ormai vicino.

Lasciate qui commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli operativi, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti sulle Borse li trovate nel LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.