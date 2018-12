Azimut, dimissioni per l’a.d. Sergio Albarelli

Si è dimesso l’amministratore delegato e direttore generale di Azimut Holding Sergio Albarelli (nella foto). Si legge nella nota pubblicata dal gruppo fondato da Pietro Giuliani:

“Il consiglio di amministrazione di Azimut Holding S.p.A. informa che il Dott. Sergio Albarelli in data odierna ha risolto il rapporto di lavoro con effetto al 25 gennaio 2019 e i rapporti di amministrazione intercorrenti con il Gruppo Azimut, per scelta personale e in

pieno accordo con gli organi sociali. Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Dott. Albarelli per la collaborazione prestata e gli formula i migliori auguri per il suo futuro personale e professionale”.

A seguito delle dimissioni il cda ha proceduto alla nomina per cooptazione di Gabriele Blei alla carica di amministratore. La nomina del nuovo amministratore delegato è prevista nell’Assemblea degli azionisti di aprile 2019. Fino ad allora la società conferma e ulteriormente rafforza le deleghe già attribuite ai componenti del cda, per consentire la gestione ordinaria e straordinaria del gruppo.