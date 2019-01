Apple vittima del rallentamento cinese. Tagliate stime sui ricavi

La frenata dell’economia cinese inizia a far sentire il peso sui big dell’hi-tech. Tanto da spingere Apple a rivede al ribasso le stime per i ricavi del primo trimestre a 84 miliardi di dollari (ben al di sotto dei 91 miliardi attesi dagli analisti e degli 89-93 miliardi stimati in precedenza dalla società). Pesanti le ripercussioni sul titolo: nell’aster-hours, le azioni hanno lasciato sul terreno l’8% circa.

A comunicare il taglio delle previsioni è il ceo, Tim Cook che, in una lettera agli azionisti, puntail dito sulla debolezza della Cina, che “ha iniziato a rallentare nella seconda metà del 2018 mentre la crescita del Pil riferita dal governo è stata la seconda più bassa negli ultimi 25 anni”, e sul rallentamento delle vendite di iPhone nel Paese.

Apple ritiene che “l’ambiente economico in Cina sia stato ulteriormente influenzato dall’aumento delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. I dati hanno dimostrato che la contrazione del mercato degli smartphone in Cina è stata particolarmente forte”.

L’annuncio a sorpresa alimenta i dubbi sulla capacità di Cupertino, la maggiore società al mondo, la prima a sfondare quota 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, e dei giganti tecnologici di navigare un contesto economico sempre più incerto e una prolungata guerra commerciale.