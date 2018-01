Ftse MIB: analisi tecnica sul medio e lungo periodo

ANALISI DI LUNGO FTSEMIB SUL MEDIO E LUNGO PERIODO

Oggi rifacciamo il punto sul lungo periodo del FTSEMIB il quale ha visto partie l’ultimo Intersemestrale formato da due Intermestrali in corrispondenza della linea verticale gialla di destra, che sarebbe dovuto partire sul minino del Battleplan.

Il massimo dovrebbe manifestarsi sul massimo che il DNA delinea intorno a Marzo 2018. Vedremo gli sviluppi futuri.

Nell’immagine in basso vediamo che il ciclo annuale è in deformazione, molto probabilmente è in fusione con il Biennale.

Presentiamo la previsionale di lungo periodo.

Torniamo al Medio periodo sul FTSEMIB.

Vediamo che i prezzi per ora stanno rispettando sia il DNA che il Battleplan, nelle prossime sedute scopriremo se il primo mensile….OMISSIS…..

