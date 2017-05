Alitalia avvia cassa integrazione, rischia ganasce agli aerei

ROMA (WSI) – Via libera di Alitalia alla procedura per la cassa integrazione straordinaria per tutto il personale di terra e di volo della compagnia.

Inizialmente la cassa integrazione riguarderà 828 unità del personale di terra, mentre per quello navigante al posto della CIGS verrà applicato il regime di solidarietà per 190 piloti e 340 assistenti di volta.

“Questa misura, necessaria nell’attuale situazione della compagnia, si inserisce nel pacchetto di misure che Alitalia sta adottando al fine di ridurre tutte le voci di costo e rendere così l’azienda quanto più possibile economicamente sostenibile ed efficiente. La compagnia avvierà in tempi molto rapidi la prevista consultazione con le organizzazioni sindacali, allo scopo di illustrare e discutere le modalità applicative della cigs”.

Così si legge nella nota ufficiale della compagnia di bandiera. Intanto la crisi di Alitalia rischia seriamente di affossare tutti gli scali italiani.

Alitalia rischia le ganasce sugli aerei

Dallo scorso 2 maggio, data di avvio della procedura di amministrazione straordinaria, Alitalia non paga i diritti aeroportuali, ossia le tasse sui movimenti di atterraggio e decollo che in base alla legge ogni aereo è tenuto a versare al gestore dello scalo. Da qui lira degli amministratori degli scali nazionali che minacciano di far ricorso alla legge ribattezzata le ganasce agli aerei (articolo 892, secondo comma, del codice di navigazione).

Tale norma prevede che ogni singolo scalo possa bloccare il jet di una compagnia che si è sottratto al pagamento delle tasse. Come rivela un articolo de Il fatto Quotidiano, il mancato pagamento dei diritti rischia di produrre un effetto domino anche su altri soggetti come i comuni.