Alert Tesoro Usa: crescono rischi e vulnerabilità mercati

L’ufficio di stabilità finanziaria del Tesoro americano ha lanciato un allarme sui mercati. I funzionari hanno evidenziato una crescita delle vulnerabilità e dei rischi per la stabilità finanziaria.

“I rischi di mercato – intesi come i rischi per la stabilità finanziaria derivanti dagli sbalzi dei prezzi degli asset – rimangono elevati e continuano a crescere”, si legge in un report. “La bassa volatilità e i bassi tassi di interesse dovuti alle misure intraprese dalla Federal Reserve e da altre banche centrali “rischiano di promuovere prese di rischio eccessive e creare vulnerabilità” cruciali.