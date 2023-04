Zurich Bank, il Private & Wealth Advisory al centro della strategia

Zurich Bank, la rete di consulenza finanziaria del Gruppo Zurich, punta a rafforzarsi e continuare a crescere nel mercato italiano con un driver principale: mettere sempre i clienti e i consulenti finanziari al centro.

Lato clienti, offrendo un modello di business unico nel Paese, in grado di considerare il cliente come fulcro di un ecosistema di servizi finanziari e assicurativi per tutelare e proteggere il proprio patrimonio personale, familiare e aziendale.

Lato consulenti finanziari, rafforzando gli investimenti sul campo della formazione ed empowerment della propria rete, per soddisfare le esigenze patrimoniali sempre più sofisticate dei propri clienti, sia personali che aziendali, e agevolare sempre più la semplificazione dei modelli di relazione con questi ultimi.

Chi è Zurich Bank

Nata nell’ottobre 2022, Zurich Bank coniuga l’expertise del Gruppo Zurich, uno dei più solidi al mondo, con 150 anni di affidabilità nell’ambito della protezione di patrimoni personali, familiari ed aziendali, con l’esperienza di una rete di consulenti che opera da 36 anni nel mercato della consulenza finanziaria in Italia. A oggi la nuova realtà conta oltre 1.000 consulenti finanziari su tutto il territorio nazionale e 16 miliardi di masse in gestione, offrendo i propri servizi a più di 120.000 clienti, con ambiziosi obiettivi di crescita.

La volontà è quella di mettere il cliente al centro di tutto l’ecosistema di servizi finanziari, assicurativi ed extra-finanziari Zurich Bank, con un’attenzione particolare alla Clientela Private & Wealth, su cui Zurich Bank si vuole distingue rispetto al mercato di riferimento garantendo a questa tipologia di clienti, privati, famiglie e aziende, tutte le risposte per proteggere e accrescere il loro patrimonio e valorizzando le sinergie con il Gruppo Zurich.

È in questo scenario che si inserisce e sarà costantemente rafforzata la rete dedicata di Private & Wealth Advisor Zurich Bank, formata da più di 80 professionisti presenti su tutto il territorio, con oltre 5 miliardi di asset in gestione, su cui i Clienti di questo segmento possono contare per individuare, capire e soddisfare, attraverso soluzioni su misura, le esigenze personali e aziendali più sofisticate, anche grazie a collaborazione con primari player del mercato.

Modello ad “architettura aperta” quindi non solo sul mondo degli investimenti, ma anche su quello dei servizi bancari ed extra-bancari. È qui che i Clienti Private & Wealth possono trovare una consulenza finanziaria affidabile e di valore “più tradizionale”, con un modello evoluto in architettura aperta che prevede un’offerta integrata di nuova generazione basata su prodotti unit linked, ibridi e di protection. Completa l’offerta un network di partner di eccellenza nei rispettivi ambiti con competenze globali su tematiche di Corporate Advisory, Wealth Planning, Art Advisory e Real Estate Advisory, che accompagnano i clienti nella definizione di soluzioni altamente personalizzate per il cliente privato e imprenditore.

Nell’ambito delle attività di credito, Zurich Bank è in grado di offrire un servizio a 360 gradi, gestendo direttamente il credito contro garantito con soluzioni tailor made, competitive e flessibili, e facendo leva su prestigiose collaborazioni per un servizio di Corporate Advisory davvero distintivo.

Il ruolo dei consulenti finanziari

In Zurich Bank, i consulenti finanziari rappresentano l’altro elemento centrale, la vera forza dell’istituto. Ed è qui che si inserisce la formazione come leva strategica di crescita e di attrazione di nuovi talenti.

Zurich Bank, infatti, riesce a rafforzare le conoscenze e competenze tecniche e relazionali/ commerciali dei suoi consulenti finanziari con percorsi mirati e personalizzati. Nello specifico, i consulenti Private & Wealth Advisory possono vantare di un processo di valorizzazione esclusivo con l’obiettivo di consolidare e accrescere progressivamente le competenze finanziarie e comportamentali ed essere dunque in grado di fornire una consulenza patrimoniale qualitativamente elevata, che pone al centro i bisogni di una clientela sempre più attenta ed evoluta. Anche in questo percorso formativo, Zurich Bank si avvale della collaborazione e della partnership con fornitori esterni leader del settore e specializzati sul target della consulenza patrimoniale, che condividono le proprie expertise con la rete di consulenti.

Ed è dalla formazione che passano anche gli ambiziosi obiettivi di crescita Zurich Bank, che punta a investire sulle nuove generazioni, valorizzando i talenti per rispondere alle esigenze di ricambio generazionale e promuovendo la crescita futura. I giovani che vogliono intraprendere la professione di consulente finanziario vengono sostenuti dalla banca attraverso un percorso formativo dedicato e strutturato, a partire dal sostegno formativo nell’affrontare l’esame di abilitazione all’Albo dei Consulenti Finanziari.

Puntando su clienti e consulenti finanziari, Zurich Bank mira ad una significativa crescita nel mercato italiano, con l’obiettivo di diventare la migliore rete ​di consulenti finanziari del Paese.