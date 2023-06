Zinédine Zidane. L’essenza del successo

L’icona francese e star del grande calcio Zidane scrive un nuovo capitolo della sua storia come volto della linea di fragranze Montblanc Legend

A cura di Margherita Calabi

Photography © Mathieu César

Uno dei più grandi calciatori e allenatori di tutti i tempi scrive un nuovo capitolo della sua storia. Il grande campione Zinédine Zidane è oggi protagonista di una nuova campagna per la linea di fragranze Montblanc Legend. Non è un caso: l’icona francese incarna il credo della Maison secondo il quale chiunque può lasciare un segno vivendo con passione, con uno scopo e soprattutto facendo ciò che lo entusiasma veramente.

Zinédine Zidane

Zidane ha sempre scelto ciò che lo entusiasmava piuttosto che ciò che ci si aspettava da lui, senza mai seguire un percorso imposto: il suo viaggio straordinario lo ha portato dal quartiere popolare in cui ha trascorso l’infanzia (La Castellane a Marsiglia) fino a Torino, Madrid e oltre. Mondiali, Europei, Champions League, Pallone d’oro, stella del calcio, allenatore rinomato in tutto il mondo: le sue prodezze sportive e il suo stile di gioco sono riconosciute ovunque. Umile e infaticabile, questa icona dello sport è stata spesso definita una “leggenda”, non necessariamente per il percorso che ha scelto per sé, ma per quello che la sua passione, la sua abilità e la sua determinazione lo hanno spinto ad intraprendere. La linea di profumi Montblanc Legend vuole trasmettere proprio questo: l’atteggiamento di coloro che non cercano la gloria, ma che si sforzano di lasciare il segno con convinzione e passione, scrivendo la propria storia lungo il percorso.

Quali valori condivide Zinédine Zidane con la Maison Montblanc?

“Montblanc è una Maison in cui la cultura e la qualità sono protagoniste, che crede nell’importanza di trasmettere idee e pensieri attraverso il potere della scrittura. Una convinzione che condivido, avendo beneficiato dei valori e della cultura che mio padre e la mia famiglia mi hanno tramandato e che anch’io cerco di trasmettere. Personalmente annoto i miei pensieri nel mio taccuino ogni giorno…non firmo solo autografi!”.

Montblanc Legend Eau de Toilette è un’essenza caratterizzata dalle note di lavanda, bergamotto di Calabria e Litsea Cubeba, cioè la verbena esotica

L’Evernyl, molecola fondamentale del muschio di quercia, la pomarose e il geranio sono al cuore della fragranza, mentre l’armonia di fondo è quella della cumarina, elemento principale della fava Tonka

Cosa significa per lei essere una leggenda?

“Nessuno può definirsi una leggenda o determinare cosa significhi. Essere una leggenda è qualcosa che parte dagli altri, dai loro sentimenti, dalla loro prospettiva di vita, dal loro background e da quello che loro vedono in te. Non sei tu che decidi, sono le altre persone che ti definiscono tale”.

Lei, piuttosto, chi definirebbe una leggenda?

“Chi definirei una leggenda? [Sorride, N.d.R]. Ovviamente mio padre, perché è sempre stato vicino a me, nella buona e nella cattiva sorte. È il mio primo, ultimo e unico eroe. Ammiro profondamente il suo percorso di vita, ciò che ha costruito con successo, e ho un’immensa gratitudine per tutto ciò che ci ha trasmesso. La sua storia e la sua determinazione hanno dato un nuovo futuro alla nostra famiglia e ci hanno permesso di intraprendere una nuova strada nella vita. Questo concetto di trasmettere idee, pensieri ed insegnamenti è qualcosa a cui tengo molto e che tengo sempre a mente nella vita di tutti i giorni. Nel calcio, Enzo Francescoli è sempre stato il mio idolo assoluto. Da giovane ero affascinato dal modo in cui giocava, dalla sua tecnica e dalla sua eleganza. Tutto quello che faceva in campo era magico, potevo passare ore ad osservarlo giocare. Era il mio punto di riferimento, tutto quello che volevo diventare da grande. Lui è sicuramente una leggenda ai miei occhi”.

I ricordi d’infanzia sono spesso associati all’olfatto. Se chiude gli occhi, quali profumi le ritornano alla mente?

“Ciò che ricordo più vividamente sono i sapori e gli aromi della cucina e dei piatti che preparava mia madre e il profumo di olio d’oliva che mio padre usava per i massaggi dopo le partite di calcio. Associo i profumi della mia infanzia al luogo in cui sono cresciuto, sono quelli degli ulivi e dei campi di lavanda francese, che si estendono all’infinito. Ho un ricordo specifico del profumo dell’erba appena tagliata: la domenica mattina partivamo presto per gli allenamenti e ricordo che l’erba era coperta di rugiada, era qualcosa di molto speciale”.

Che ruolo ha il profumo nella sua vita?

“Non possiedo molte fragranze; ne ho possedute due, forse tre in tutta la mia vita. Ho un gusto abbastanza semplice ma deciso e quando trovo qualcosa che mi piace non ho dubbi. Mi piace una fragranza che sia fresca e facile da indossare, che lasci un profumo leggero e persistente: quando la indosso mi piace sapere che il suo profumo rimarrà con me per tutta la giornata”.

Ci dica la verità: cosa le piace di più di Montblanc Legend Eau de Toilette?

“Ciò che più mi ha colpito di questa Eau de Toilette è la sua freschezza. Questa è la prima cosa che cerco in una fragranza. E poi le sue note agrumate e di lavanda, qualcosa di cui abbiamo già parlato [ride, N.d.R]. Mi piace l’idea che ci sia la lavanda nella mia Eau de Toilette, mi riporta alla mia infanzia”.