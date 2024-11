Worldline al Salone dei Pagamenti con novità inedite per il settore

Worldline, uno dei principali player globali nei servizi di pagamento digitali, annuncia la sua partecipazione alla nona edizione del Salone dei Pagamenti, che si terrà a Milano dal 27 al 29 novembre.

In un anno di significativa espansione in Italia, Worldline ha consolidato la propria posizione nel mercato dei pagamenti, siglando importanti partnership con istituti di credito come Gruppo Cassa Centrale Banca e Credem nel merchant acquiring. Oggi, l’azienda serve circa 195.000 clienti e gestisce 16 milioni di carte, rafforzando ulteriormente il suo ruolo di protagonista nel panorama italiano.

In anteprima al Salone dei Pagamenti: il servizio PagoQUI

Tra le novità più interessanti che Worldline presenterà al Salone dei Pagamenti, PagoQUI, un’applicazione innovativa che permette il pagamento dei bollettini PagoPA tramite terminali Hi-POS. Questa soluzione consente ai consumatori di pagare bollette come rette scolastiche, tributi, spese sanitarie e molto altro direttamente presso i punti vendita fisici abilitati, senza costi aggiuntivi per gli esercenti, ma solo ricavi per ogni transazione effettuata.

L’app è progettata per semplificare l’esperienza d’acquisto, permettendo agli utenti di inquadrare un QR code sulla bolletta con il terminale Android, recuperare i dati di pagamento dalla piattaforma PagoPA e completare la transazione in modo semplice e sicuro.

Soluzioni per la nuova normativa sui bonifici istantanei

Worldline, inoltre, sta lavorando attivamente con gli istituti bancari per affrontare l’introduzione della nuova normativa sui bonifici istantanei, che consente il trasferimento di somme in tempo reale. L’azienda ha sviluppato il servizio Verification of Payee, che verifica la corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario, seguendo i criteri stabiliti dalla BCE. Questo strumento garantisce un livello di sicurezza elevato nelle transazioni istantanee, riducendo i rischi di errore o frode.

Alessandro Baroni, Head of Financial Services di Worldline, ha dichiarato:

“Di fronte ai rapidi mutamenti del mercato, Worldline continua a evolversi grazie a solide basi e una forte propensione all’innovazione. Siamo pronti ad accompagnare gli istituti italiani verso le nuove frontiere dei pagamenti, in una cornice di riferimento sempre più internazionale.”

Supporto agli esercenti e impatti sui processi di pagamento

Oltre a migliorare l’esperienza del consumatore finale, Worldline si impegna a semplificare e ottimizzare i processi di pagamento per gli esercenti italiani. Con il lancio di PagoQUI, l’azienda ha dato un ulteriore impulso alla digitalizzazione dei pagamenti, offrendo una soluzione che permette agli esercenti di accettare pagamenti elettronici in modo facile e sicuro, ampliando la propria clientela senza dover modificare le proprie abitudini.

Stefano Calderano, Country Manager di Worldline Merchant Services Italia, ha dichiarato: