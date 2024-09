Widiba, l’intelligenza artificiale al servizio della consulenza finanziaria

L’innovazione incontra la consulenza finanziaria in una partnership che promette di rivoluzionare la gestione dei dati relativi ai clienti. Banca Widiba, da sempre all’avanguardia nell’ambito digital, stringe un accordo con iGenius, pioniere italiano nell’AI generativa.

L’obiettivo è quello di offrire ai suoi oltre 500 consulenti uno strumento per trasformare l’analisi dei dati in un processo intuitivo e immediato, migliorando la qualità del servizio ai clienti e potenziando l’efficienza operativa.

La gestione dei dati semplificata

Grazie all’intelligenza artificiale i consulenti finanziari di Widiba avranno la possibilità di semplificare attività come la gestione e il controllo delle posizioni dei clienti, generare in tempo reale grafici e report personalizzati, evidenziare nuovi trend e fare previsioni sulla base dei dati storici del cliente.

La soluzione creata da iGenius per i dati business sfrutta il modello Small & Wide Language basato sulla lingua italiana e permette di avere completo controllo e certificazione del dato integrato secondo le regole di privacy e rispetto dei consensi espressi dal cliente.

Lo sguardo rivolto all’innovazione