Widiba affida a Roberto Sestilli l’ampliamento della rete in Italia

Roberto Sestilli, National recruiting manager di Widiba

Widiba prosegue nel processo di valorizzazione della sua rete di consulenti finanziari. Lo fa con la nomina di Roberto Sestilli al ruolo di National Recruiting Manager, una delle linee strategiche per far crescere la rete. Sestilli, che vanta una presenza ventennale in Widiba, avrà l’obiettivo di ampliare la rete in tutta Italia è sarà coadiuvato nel compito dai Recruiting Manager territoriali. Le prime due nomine sono in Lombardia e in Puglia: Giulio Curci e Paolo Lepore.

“Il processo di sviluppo, di cui il recruiting è solo una parte, coinvolgerà tutte le funzioni della Banca per realizzare un modello di servizio “coerente” con gli obiettivi di crescita. Siamo interessati a quei professionisti che sapranno abbinare la relazione-competenza con gli strumenti che Widiba mette a loro disposizione per soddisfare pienamente i loro clienti e valorizzare il loro ruolo”

ha dichiarato Sestilli.

Il responsabile della rete Nicola Viscanti ha poi aggiunto: