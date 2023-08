Welcome to Brazil

Progettato all’interno di uno dei luoghi simbolo della città si trova il Rosewood São Paulo, luxury hotel che rende omaggio alla cultura brasiliana

A cura di Francesca Gastaldi

Avenida Paulista è senza dubbio la via più famosa di San Paolo del Brasile: considerata uno dei simboli della città, è una delle tappe obbligatorie per chi desidera conoscere l’atmosfera che si respira nella metropoli brasiliana. Ed è proprio a poca distanza da qui che sorge il Rosewood São Paulo. Opera dell’archistar francese Jean Nouvel, questo luxury hotel è stato costruito all’interno di Cidade Matarazzo, un’area di 30.000 metri quadrati dove palazzi dell’inizio del XX secolo si alternano a negozi e luoghi di intrattenimento. L’intento di Nouvel era quello di realizzare un’oasi metropolitana capace di guardare al futuro e, allo stesso tempo, custodire la preziosa memoria del posto. L’hotel si trova infatti all’interno dell’ex ospedale Maternidade Matarazzo del 1943, un luogo dal grande significato simbolico per la città poiché qui sono nati più di 500.000 brasiliani. Parte dell’hotel è anche la sorprendente torre di nuova costruzione dove rigogliose terrazze danno vita ad una sorta di giardino verticale, omaggio all’ambiente naturale del Paese. Il terreno di Rosewood São Paulo comprende anche la Cappella di Santa Luzia, un edificio storico del 1922 che è stato accuratamente restaurato per conservare la sua architettura originale.



L’Emerald Pool & Bar è caratterizzato da una lussureggiante vegetazione tropicale. L’interno della piscina è ispirato ai colori dei fiumi situati a Bonito, nello stato del Mato Grosso do Sul, ed è adornato da un mosaico di piastrelle in 40 diverse tonalità di verde e di blu

Il richiamo alla cultura brasiliana, fil rouge dell’intero progetto, prosegue all’interno dell’hotel dove protagonisti sono materiali di design di derivazione locale, ma soprattutto opere d’arte contemporanea. “L’identità di Rosewood São Paulo, un’oasi di storia e di arte, viene messa in risalto in tutta la proprietà con l’obiettivo di immergere gli ospiti in un’esperienza culturale unica. L’hotel ospita una collezione di 450 opere site-specific create in collaborazione con 57 artisti locali a cui è stato chiesto di realizzare opere che rispettino il passato, con un occhio rivolto verso il futuro. San Paolo è un florido centro di creatività, innovazione e cultura che vogliamo celebrare sotto ogni aspetto dell’hotel”, sottolinea Edouard Grosmangin, Managing Director. Gli ospiti si ritrovano magicamente in un grande museo d’arte contemporanea dove sculture, dipinti e tessuti raccontano le tante facce della cultura brasiliana. Le lussuose sistemazioni, distribuite tra l’edificio principale e la torre verticale, comprendono 160 camere e suite tra cui la Premier Suite con vista sulla collina di Bela Vista fino al centro della città, composta da una camera da letto king-size, un accogliente soggiorno e un’ampia zona da pranzo. Ma non solo, ci sono anche esclusivi e riservatissimi appartamenti di ampie metrature per soddisfare ogni esigenza.

La Premier Suite, con vista sulla collina di Bela Vista fino al centro della città, è composta da una camera da letto king-size, un accogliente soggiorno e un’ampia zona da pranzo; in basso il Rabo di Galo, bar con un’atmosfera evocativa che offre spettacoli dal vivo e classici drink brasiliani

Rosewood São Paulo propone una selezione culinaria d’eccellenza: tra i sei ristoranti e bar dell’hotel spicca l’elegante Le Jardin, immerso nella luce naturale, che serve cucina moderna 24 ore al giorno. Tra i piatti da provare ci sono l’Arroz oriental com cogumelos salteados (riso orientale con funghi saltati), il Polvo grelhado (polpo alla griglia) e Camarão ao molho de champagne (gamberi in salsa di champagne). Per un rendez-vous eclettico ed informale ci si può ritrovare al Rabo di Galo, bar dove i classici snack brasiliani sono serviti sulle note di musica dal vivo. Il design del locale, ispirato a quello dei classici jazz club degli anni ‘30 con mobili in pelle, legni scuri e luci soffuse, è stato impreziosito dal tocco dell’artista Rodrigo de Azevedo Saad, conosciuto localmente come Cabelo, che ha realizzato a mano i suggestivi disegni sul soffitto. Immerso nella vegetazione tropicale si trova The Emerald Garden Pool & Bar: il fondale della piscina è realizzato con un mosaico di piastrelle in 40 diverse tonalità di verde e blu che richiamano il colore dei fiumi della regione di Bonito. “Rosewood São Paulo può essere considerato una sorta di lettera d’amore per la città, la nazione e la sua gente”, racconta Edouard Grosmangin. Un luogo sospeso, che è insieme destinazione e punto di partenza, dove andare alla scoperta di una cultura eclettica e affascinante.

Il Rosewood São Paulo occupa il Maternidade Matarazzo e una nuova sorprendente torre con giardino verticale. Il primo (nella foto) è un edificio storico: inaugurato nel 1943 come ospedale, ha un grande significato simbolico per la città poiché qui sono nati più di 500.000 brasiliani