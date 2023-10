Weerts Logistic Parks (WLP, sviluppatore d’immobili logistici del gruppo belga Weerts), sta lavorando a 4 parchi logistici in Italia, in collaborazione con: il partner tecnico SFRE Services for Real Estate, società di project & construction management, specializzata in immobili di logistica e light-industrial; SFE (Services for Engineering); SFCM (Services for Construction Management) e SFS (Services for Sustainability). Scopriamo di più su WLP e sui suoi progetti nel nostro paese.

Chi è Weerts Logistic Parks

WLP è uno sviluppatore di immobili logistici all’avanguardia per 3PL (logistica di terze parti) e utenti finali. Si tratta di un’azienda familiare, attualmente guidata dalla quarta generazione. WLP sta sviluppando progetti in Belgio, Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito, Ungheria e Italia.

Weerts Logistics Parks agisce come asset e property manager degli edifici prima sviluppati e collabora con Weerts Supply Chain (società di servizi logistici del Gruppo Weerts) per cogliere rapidamente gli ultimi trend e sviluppi del settore, oltre alle relative esigenze dell’immobiliare. Al 31 dicembre 2022 gli asset principali che producono reddito sono pari a 600.000 mq e nel 2023 cresceranno di oltre 200.000 mq per portare il portafoglio a reddito a circa 1 milione di mq.

WLP fa parte del Gruppo Weerts, una holding con un portafoglio diversificato nei settori della logistica, dell’immobiliare, degli sport motoristici e delle energie rinnovabili. Con sede a Liegi (Belgio), opera e investe in Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Ungheria e Romania. Il presidente esecutivo racconta:

“Siamo partiti con trasporti e logistica. Oggi contiamo 4 divisioni: operazioni logistiche in Belgio, con clienti nel settore alimentari e vino; corse automobilistiche, gestendo la logistica di quelle di Bmw in tutto il mondo; energie; immobiliare (residenziale solo in Belgio; commerciale in Romania; logistica in tutta Europa)”.

La divisione energia, focalizzata sulle rinnovabili, ha una pipeline di pannelli solari per una capacità di 150-160 MW, oltre a un parco solare in Belgio. L’obiettivo è rendere carbon neutral tutti gli edifici progettati da Weerts. Dal canto suo, la divisione immobiliare al momento sta sviluppando circa 600-700 mila mq, cui se ne aggiungono altri 900 mila in pipeline.

I 4 parchi logistici italiani in costruzione

WLP sta realizzando parchi logistici per circa 250 mila mq in Italia, spalmati su 4 progetti: a Fidenza, Modugno (Bari), Dese (Venezia) e nel milanese. “Tutti gli edifici progettati in Italia avranno la certificazione Leed Platinum, che siamo certi sarà il futuro del settore logistico”, ha precisato il presidente esecutivo Yves Weerts. Che ha aggiunto:

“Il nostro obiettivo primario è la creazione di strutture sostenibili e autosufficienti mediante l’installazione di sistemi di pannelli solari nelle coperture dell’edificio, rispettando le principali certificazioni ambientali, come la LEED. La nostra aspirazione è di ottenere la certificazione Platinum, un traguardo nel quale abbiamo piena fiducia. Essere parte di questo straordinario Paese ci investe ancora di più di una responsabilità nei confronti dell’ambiente, e il nostro impegno per la sostenibilità rimarrà uno dei cardini della progettazione attuale e futura.”

Filippo Salis, ceo di SFRE, partner tecnico per l’Italia del Gruppo Weerts per realizzazione dei progetti italiani, ha affermato:

“La visione complessiva di Weerts si sposa perfettamente con la filosofia di SFRE, in particolare nel settore ambientale: ESG, LEED e l’obiettivo net carbon zero. Questi saranno i driver principali dei progetti.”

Il parco logistico di Fidenza

A Fidenza WLP sta realizzando un immobile di circa 50.000 mq, adiacente sia all’interporto di Parma sia all’interporto di Bologna. La struttura è progettata con alte capacità di stoccaggio (fino a 12 metri) numerose le soluzioni all’avanguardia in termini di sostenibilità: colonnine di ricarica auto elettriche all’interno del lotto privato e nei parcheggi pubblici; illuminazione a LED con accensione intelligente nei locali interni; illuminazione esterna studiata ad hoc per non interferire con l’Osservatorio Astronomico e la vista delle stelle; sistemi idrici che prevedono il recupero delle acque meteoriche ai fini dell’irrigazione del verde antistante agli uffici e rifornimenti interni; utilizzo di materiali riciclati in percentuale idonea, secondo il protocollo di sostenibilità.

Inoltre, è prevista la mitigazione e compensazione con numerose essenze arboree all’interno del lotto per ridurre del 75% circa del PM 10 generato dai mezzi pesanti, attraverso la piantumazione delle piante prevista da un accurato studio del verde secondo normative comunali e regionali. “L’edificio presenta facciate green e sarà net carbon zero grazie all’impianto fotovoltaico di 6,1 MW sul tetto. E’ allo studio l’installazione di batterie per immagazzinare l’energia prodotta durante la giornata”, ha specificato Salis.

Il progetto di Modugno (Bari)

A Modugno WLP sta recuperando un’area di circa 100.000 mq, con lo scopo di realizzare due edifici ad uso logistico con superficie lorda totale di circa 50.000 mq, con annesse attività di supporto. Il recupero dell’area avverrà tramite la demolizione completa di un ex stabilimento industriale esistente a 5 km dall’A55. L’intero lotto costruito comprenderà sia le aree esterne di servizio che la viabilità interna, i parcheggi e le aree drenanti a verde. Il progetto porterà a un significativo aumento dell’occupazione locale, con una stima di oltre 250 addetti previsti per ogni asset.

Lo sviluppo di Dese (Venezia)

Il Venice Logistics Park (nella foto sopra) si sviluppa su una superficie di circa 400.000 mq e adotta un approccio innovativo: dalla progettazione, al cantiere, fino alla messa in esercizio, il parco logistico non sarà più analizzato esclusivamente sul piano del consumo energetico dei singoli edifici, ma anche sull’intero ciclo di vita dell’insediamento.

L’immobile si posiziona a 1 km dall’autostrada E70, a 6.6 km dall’autostrada A57, a 7 km dall’aeroporto di Venezia, a 20 km dall’aeroporto di Treviso. Inoltre, nella zona sono presenti numerosi operatori prime del settore logistico. Il progetto mira a contribuire alla valorizzazione del tessuto urbano circostante e a migliorare il territorio dal punto di vista infrastrutturale, attraverso un potenziamento del sistema di mobilità sostenibile e un incremento della rete di trasporti pubblici, oltre che della qualità degli spazi all’aperto.