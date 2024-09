Warren Buffett punta su Sirius XM: ecco la nuova scoperta dell’oracolo di Omaha

Dopo aver scaricato BofA, Warren Buffett ha puntato tutto su Sirius XM. La notizia che Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffett, detiene circa il 31% delle azioni di Sirius XM ha avuto un impatto significativo sul titolo della società, provocando un balzo del 3%.

Ma chi è questa azienda e perchè il famoso oracolo di Omaha, leggendario investitore a capo della conglomerata Berkshire Hatahaway ha investito?.

Chi è Sirius XM e cosa fa

Innazitutto spieghiamo chi è Sirius XM. Trattasi di un’azienda statunitense di broadcasting con sede a Midtown Manhattan a New York City, che fornisce servizi radio satellitari e web radio negli Stati Uniti.

In sostanza Sirius XM è un servizio audio in abbonamento con connettività satellitare e un’attenzione particolare alle automobili. Stipula difatti accordi con le case automobilistiche per abbinare l’abbonamento a Sirius XM all’acquisto dell’auto. L’azienda ha 33 milioni di abbonati totali che ascoltano musica, talk radio e podcast di Sirius XM. Sebbene possa sembrare un numero elevato di abbonati, l’azienda è stata in flessione per anni, dinanzi a colossi del calibro di YouTube (di proprietà di Google di Alphabet) e Spotify che nel corso del tempo si sono presi gran parte della torta del mercato audio. E gli affari anche negli ultimi tempi per Sirius XM non sono andati meglio.

Negli ultimi 12 mesi, ha generato entrate per 8,9 miliardi di dollari, un aumento significativo rispetto ai 4 miliardi di dollari di fatturato di 10 anni fa , ma le entrate, tuttavia, hanno iniziato a ristagnare e negli ultimi due anni sono state quasi nulle. Il flusso di cassa è stato anche peggio, tornando a 1,1 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, lo stesso livello generato ben 10 anni fa.

Nell’ultimo trimestre, la società ha perso 100.000 abbonati, mentre YouTube conta miliardi di persone che utilizzano quotidianamente la sua piattaforma e Spotify ha aggiunto quasi 100 milioni di nuovi abbonati a pagamento dal 2020, il triplo del numero totale di abbonati di Sirius XM.

È chiaro che Sirius XM sta sentendo la pressione dei suoi forti concorrenti. Come reagire? La prima mossa è stata compiuta, ossia l’acquisto di contenuti esclusivi, come il podcast di punta, Call Her Daddy, che in precedenza era un’esclusiva di Spotify, un accordo che è costato a Sirius 125 milioni di dollari. Sirius XM spera che acquisti importanti come questo show possano portare a una crescita dei ricavi pubblicitari.

Perché Buffett punta su Sirius XM

Allora se i conti non sono così floridi, perché Warren Buffett investe su Sirius XM? Prova a spiegarlo un post apparso su Bezinga.com. Innanzitutto, non si tratta del recente frazionamento azionario 1 a 10, si legge nell’articolo.

“I frazionamenti azionari non cambiano nulla dell’attività sottostante”, ha spesso ricordato Buffett. Quindi, cosa sta guidando questa mossa? Buffett conosce bene l’attività di Sirius XM. Non è estraneo ai modelli basati sugli abbonamenti. “Come ex ragazzo dei giornali”, ha detto una volta Buffett, ho familiarità con il funzionamento dei ricavi da abbonamento. Inoltre, è un fan del servizio. Si dice che sia particolarmente appassionato del canale “Siriusly Sinatra”. E non si tratta solo di musica: Buffett apprezza le aziende con forti posizioni di mercato.

Poi c’è il fattore gestione nella figura di Jennifer Witz, amministratore delegato di Sirius XM. Secondo Buffett, “il nostro periodo di detenzione preferito è per sempre”, ma solo quando una società ha un “management eccezionale”.