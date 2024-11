Warren Buffett da un consiglio a tutti i genitori: “leggete ora il vostro testamento ai figli”

Warren Buffett ha accumulato una fortuna personale di 150 miliardi di dollari e con i suoi tre figli, oggi alla veneranda età di 94 anni, ha un consiglio da dare a tutti i genitori, “sia che abbiano una ricchezza modesta o sbalorditiva”: fate leggere ai vostri figli il vostro testamento prima di firmarlo. Così ha scritto il leggendario investitore in una recente lettera, come riporta la Cnbc.

Buffett da un consiglio ai genitori sui figli: ecco quale

“Assicuratevi che ogni figlio comprenda sia la logica delle vostre decisioni sia le responsabilità a cui andrà incontro alla vostra morte…. Se qualcuno ha domande o suggerimenti, ascoltate con attenzione e adottate quelli che trovate sensati … Non vorrete che i vostri figli vi chiedano “Perché?” in merito alle decisioni testamentarie quando non sarete più in grado di rispondere”.

Il miliardario offrendo alcuni consigli sulla trasmissione della ricchezza, ha ribadito quanto detto all’inizio dell’anno, ovvero che ritiene che i suoi figli siano pronti a gestire la grande responsabilità della sua conglomerata Berkshire, che costituiscono il 99,5% del suo patrimonio. Ma ha riconosciuto che i suoi figli, che ora hanno tra i 60 e i 70 anni, potrebbero non essere in grado di gestire la sua fortuna prima di morire. “E le decisioni di domani saranno probabilmente prese meglio da tre cervelli vivi e ben guidati che da una mano morta”, ha scritto Buffett.

“Per questo motivo, sono stati designati tre potenziali successori. Ognuno di loro è ben conosciuto dai miei figli e ha senso per tutti noi. Sono anche un po’ più giovani dei miei figli”, ha dichiarato Buffett, aggiungendo che sono ‘in lista d’attesa’ e che spera che i suoi figli possano distribuire tutti i suoi beni.

Douglas Boneparth, pianificatore finanziario, concorda con il consiglio di Buffett di rivelare il proprio piano patrimoniale ai propri figli.

“Sono conversazioni difficili da fare, ma significative e, se affrontate correttamente, possono rafforzare le relazioni”, ha dichiarato Boneparth secondo cui è necessario che i figli abbiano aspettative realistiche sulla loro eredità.

“L’immaginazione dei bambini può scatenarsi su ciò che pensano di dover ricevere”, ha detto. Di conseguenza, è necessario essere il più chiari ed esaurienti possibile su chi riceverà cosa e perché. Ci si può preoccupare di ferire i sentimenti dei figli o di sentirvi dire che pensano che qualcosa non sia giusto. È proprio per questo che bisogna discuterne e non “rimandare il problema a quando non ci siete”, dice Boneparth.

Cosa ha scritto Buffett nella sua lettera sui figli

Nella sua lettera, Buffett ha ricordato che nel corso degli anni ha assistito alla “separazione di molte famiglie dopo che i dettami postumi del testamento hanno lasciato i beneficiari confusi e talvolta arrabbiati”. “Le gelosie, insieme alle offese reali o immaginarie subite durante l’infanzia, si sono ingigantite” ha scritto l’oracolo di Omaha.

Se l’eredità non viene divisa in parti uguali tra i fratelli e le sorelle, è bene spiegarne il motivo, dice Boneparth. Forse un figlio riceverà di più perché un altro è stato aiutato a pagare l’anticipo di una casa o ha frequentato un’università molto più costosa. E’ bene parlarne prima, “In questo modo il figlio non si sente offeso quando lo scopre”, ha detto l’esperto.

“Quando create il vostro documento successorio, chiedete in anticipo ai vostri figli che cosa è importante per loro”, ha detto McClanahan. “In questo modo, potrete tenerlo a mente”.

In rari casi, è meglio che i genitori omettano alcune informazioni nel loro testamento, ha detto McClanahan. Per esempio, raccomanda ai genitori di essere più cauti se un figlio li ha sfruttati finanziariamente. Se un figlio si dimostra poco responsabile con il lavoro o il denaro, sapere che sta per ereditare molto può erodere ulteriormente la sua etica del lavoro e la sua ambizione, ha detto McClanahan.

“Se i figli non sono maturi, la condivisione di queste informazioni può essere dannosa”, ha detto l’esperto, aggiungendo che potrebbe consigliare ai clienti in queste situazioni di scrivere una lettera ai figli, che non vedranno se non dopo la loro morte, in cui spiegano le loro decisioni in materia di eredità. “Ogni famiglia è diversa”, ha detto McClanahan. “Per questo non ci dovrebbe essere una regola fissa”.